美國援1.5億元助秘魯規劃港口建設 與陸資錢凱港競爭

美國國務院近日公布，美國對南美洲國家秘魯的卡要港基礎建設計畫挹注了450萬美元（約新台幣1.5億元）。而這座港口與相距不到80公里、由中國控制的錢凱深水港形成競爭。

香港「南華早報」（South China Morning Post）報導，卡要港（Port of Callao）是秘魯最繁忙的港口，為了進行擴建，讓出更多空間給貨物，秘魯正著手遷移其主要海軍基地。

本月稍早，美國國務院主管軍備控制與國際安全事務的次卿狄南諾（Thomas Di Nanno）訪問秘魯與哥倫比亞。國務院在12日一份說明那趟行程的文件中，提及上述450萬美元的軍援款項。狄南諾的職掌包括軍事援助。

根據國務院的說明，這筆軍援將用於「卡要港基礎建設計畫」設計階段，且狄南諾也去了該港口，「了解美國對於現代化及港口安全計畫的支持與進展」。但美方未具體說明這些計畫是否跟秘魯海軍基地遷移有關。

狄南諾也宣布，將動用2026會計年度的2000萬美元經費，協助秘魯建立F-16戰機空中加油能力，「擴大秘魯戰機機隊的航程與效能」。

美方今年1月另公布，國務院已批准多達15億美元的軍售案，擬對秘魯出售設備與服務，以支持該國搬遷卡要的海軍基地和擴建鄰近商港。

當時美國國防安全合作署（DSCA）表示，相關工程將「減少現有設施內軍民相互影響的情況」，提升海軍作業安全，且最多可能會有20名美國政府或承包商人員赴秘魯監督施工，駐留時間最長可達10年。

南早指出，中國國家主席習近平2024年11月主持錢凱港（Port of Chancay）開幕後，這座造價13億美元的深水港便引起華府憂慮。

錢凱港由中國國營企業「中遠海運港口」持有60%股權，其餘股份由秘魯礦業公司Volcan持有，而美國官員曾警告，錢凱港有朝一日可能供中國軍艦停靠。

今年1月，錢凱港監管權掀起爭議。當時秘魯首都利馬一名法官接受中遠的主張，認為秘魯監管機構「公共交通基礎設施投資監督機構」（Ositran）無權監管私人持有的港口。相較之下，秘魯其他主要港口如卡要港，則是在政府特許經營制度下運作。

美國國務院對此回應指出，秘魯可能因此失去對錢凱港的主權。今年7月，上訴法院恢復Ositran的監管權限，中遠將相關爭議上訴至憲法法庭。

中國駐利馬大使館、中遠海運港口、秘魯國防部及美國國務院，均未立即回應置評請求。