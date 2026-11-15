德國舉行全「國民哀悼日」紀念活動 緬懷武裝衝突中喪生者

本周日（11月15日），德國各地舉行「國民哀悼日」（Volkstrauertag）紀念活動。這一天旨在緬懷在武裝衝突中喪生的軍人和平民，以及遭受國家暴力壓迫的受害者。

奧地利總統亞歷山大．範德貝倫（Alexander Van der Bellen）將於中午在德國聯邦議院發表講話，出席由德國戰爭墓地委員會（Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge）主辦的主要紀念儀式。

他的出席也反映出二戰期間大量奧地利人戰死沙場的歷史。當時，奧地利於1938年被納粹德國吞並，許多奧地利人隨後作為德國國防軍（Wehrmacht）的一員參戰。

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）也將發表講話並敬獻花圈。

去年，施泰因邁爾決定擴大「國民哀悼日」的紀念範圍，將因性少數身份而遭納粹迫害並被殺害的人士，以及在執行公務過程中殉職的警察，也納入紀念對象。

此外，柏林猶太公墓還將舉行紀念儀式，追思在第一次世界大戰中遇難的猶太人。

德議長呼籲捍衛民主

德國聯邦議院議長尤利婭．克勒克納（Julia Klöckner）在紀念日前接受德新社採訪時呼籲社會積極捍衛民主。

克勒克納表示，「國民哀悼日」提醒人們，專制統治以及對人類尊嚴的蔑視會造成多麼嚴重的破壞。

她說：「民主正是應對此類問題的解藥。但民主並非可以坐享其成、代代相傳的遺產。如果我們不持續重申基本權利和自由的承諾，民主就會逐漸衰敗。」

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