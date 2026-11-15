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「已促成約8成共識」菲律賓未能完成南海準則談判 交棒新加坡推進

中央社／ 馬尼拉15日專電
第49屆東南亞國家協會峰會15日在馬尼拉登場，菲律賓外交部長拉薩洛在國際媒體中心召開記者會，坦言無法在今年內完成南海行為準則（COC）談判，將交棒新加坡繼續推進。中央社
第49屆東南亞國家協會峰會15日在馬尼拉登場，菲律賓外交部長拉薩洛在國際媒體中心召開記者會，坦言無法在今年內完成南海行為準則（COC）談判，將交棒新加坡繼續推進。中央社

東南亞國家協會峰會今天在馬尼拉登場，輪值主席國菲律賓坦言無法在任內完成南海行為準則（COC）談判，但已促成各方就約8成內容達成共識，接下來將交棒新加坡繼續推進。

菲律賓為今年東協（ASEAN）輪值主席國，於15日至17日在馬尼拉主辦第49屆東協峰會及相關峰會，首日舉行東協峰會全體會議以及東協峰會非正式會議。

菲律賓外交部長拉薩洛（Ma. Theresa Lazaro）傍晚說明會議成果表示，各方已就COC草案約8成內容達成共識，明年1月接任東協主席國的新加坡，將會繼續推進談判。

她說，各國領袖重申致力於維護南海的和平、安全與穩定，並將繼續進行建設性合作。

東協與中國2002年簽署「南海各方行為宣言」（DOC），但因宣言不具法律約束力，雙方同意制定COC。雙方於2017年採納COC架構，2018年正式展開談判，並於2023年同意加快協商，爭取3年內完成。

菲律賓今年接手後，促成東協與中國舉行9輪協商及2次高階官員會議，平均每個月就有一場會議，雖然仍未能在輪值主席國任內敲定，但已將進度從原先約5成推進至約8成，馬尼拉視此為重要成就。

拉薩洛表示，各方在4大關鍵爭論點當中，已就DOC與COC之間的關係取得共識，確認DOC是COC的基礎，COC則應符合DOC原則，進一步訂定更有效、具實質性的行為規範。

此外，各方同意COC應成為海上務實合作的平台，以及COC的功能在於管理海上分歧，而非解決主權爭端。

另一方面，拉薩洛說，東協領袖與代表也討論緬甸問題，同意依據東協「5點共識」，循序漸進恢復緬甸參與東協外長會議及部長級會議的政治代表權。

「5點共識」包括暴力須立即停止，各方展現最大自制；各方應展開建設性對話，尋求有利人民的和平解決之道；東協將成立主席特使團促進對話；東協將對緬甸提供人道援助；特使團將赴緬甸與各方會商。

另外，中東衝突引發能源危機，東協領袖呼籲加快推動東協電網（ASEAN Power Grid），強化區域能源互聯互通，並鼓勵全面落實「東協石油安全協議」（APSA）；印尼跨界煙霾問題也是討論重點，領袖們鼓勵各會員國設立跨界煙霾控制協調中心。

拉薩洛表示，東協領袖此次通過或認可大約100份成果文件，其中還包括碳中心（Carbon Centre）標準化、防止兒童網路性虐待或剝削等。

東協領袖明天預定將與中國、澳洲、韓國、日本以及聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）召開峰會，並出席菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）主持的晚宴。

菲律賓 南海 新加坡 馬尼拉 東協

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