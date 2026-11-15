破冰？2025年印巴衝突後 巴基斯坦代表首度獲邀赴印度

印度同意巴基斯坦派員參加20日起在新德里進行的上合組織相關活動，這是印巴2025年爆發衝突，關係降到冰點後，印度首次同意讓巴基斯坦高層代表到印度訪問。

上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）的文明對話論壇（Civilisational Dialogue Forum）20日到22日將在印度新德里進行3天的會議，印度總理莫迪（Narendra Modi）預計將出席開幕式，並參加針對文明與文化傳達、藝術與建築、語言、文學與文史資料等主題的4場會議。

巴基斯坦政府的新聞稿提到，巴基斯坦將參加在新德里舉行的上海合作組織文明對話論壇，且已提名聯邦氣候變遷和環境協調部長馬里克（Musadik Masood Malik）代表出席。

新聞稿指出，這次活動將匯聚上海合作組織成員國的代表，就文明對話和文化理解相關問題交換意見，巴基斯坦政府將繼續致力於在相互尊重的精神下，在上海合作組織框架內促進文明對話和民間交流。

印度快報（Indian Express）指出，印度主辦這次上海合作組織文明對話論壇，有義務邀請上合組織成員派代表出席，因此向巴基斯坦方發出邀請，是印度必須的「義務」；此外，巴基斯坦將接任上海合作組織輪值主席國，並於2027年舉辦上合組織（元首級）峰會，這也是印度「必須」邀請巴基斯坦代表參加這次活動的原因之一。

印度上一次接待巴基斯坦部長級高層人士，要回溯到2023年5月，當時巴基斯坦外交部長札達里（Bilawal Bhutto Zardari）到印度的果阿（Goa）參加上海合作組織外長會議。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）近日對中央社等媒體表示，印度在處理與外國的關係上，自有一套政策，也希望大家都能遵守，而來訪外賓的許可，外交部會依據整體政策進行評估並處理，但在巴哈甘（Pahalgam）（即印控克什米爾）的恐怖攻擊事件後，印度對巴基斯坦的立場，所有人應該都清楚知道。

印度控制的克什米爾（Kashmir）地區2025年4月發生恐攻，造成26人死亡，犯案的3名凶嫌皆為巴基斯坦籍，其中2人為聯合國認定的巴基斯坦恐怖組織「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba, LET）成員。

印度指控巴基斯坦在背後支持恐攻，但巴基斯坦否認，不過印度仍在當年5月為此展開「辛多爾行動」（Operation Sindoor），對巴基斯坦和巴基斯坦控制的查摩和克什米爾等9個恐怖分子營地進行精準打擊，巴基斯坦軍方也在實質控制線（Line of Actual Control, LAC）開火，擁核的印巴在為期4天的激烈交火後，雙方同意全面停火。

上海合作組織目前有包括中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、伊朗、白俄羅斯共10個正式會員國，還有亞塞拜然、亞美尼亞、巴林、埃及、柬埔寨、卡達、科威特、寮國、馬爾地夫、緬甸、尼泊爾、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、土耳其和斯里蘭卡等觀察國或對話夥伴。