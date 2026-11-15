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法語國家高峰會柬埔寨登場 民主剛果揚言退出添陰霾

中央社／ 金邊15日綜合外電報導

國際法語國家組織（OIF）的峰會今天在柬埔寨首都金邊揭幕，法國總統馬克宏等領袖正努力避免該組織的非洲最大會員國剛果民主共和國（民主剛果）退出。

法新社報導，OIF是類似大英國協（British Commonwealth of Nations）的後殖民時代組織，致力促進經濟與文化合作。該組織匯集從民主剛果到加拿大等約90個國家與地區，其中53個為正式會員。

但這場為期兩天的會談，因民主剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）與盧安達總統卡加米（Paul Kagame）之間的緊張關係，以及組織下任領導人的爭議而蒙上陰影。

盧安達籍的穆希奇瓦博（Louise Mushikiwabo）已領導OIF長達8年，目前正尋求第3任期。但民主剛果強烈反對，並揚言明天她若連任，將退出組織。

民主剛果指控盧安達支持武裝團體「3月23日運動」（M23）在民主剛果境內的活動，盧安達政府否認這項指控。

馬克宏（Emmanuel Macron）在開幕致詞時呼籲組織不要「內部分裂」，他說：「我們必須確保維護這個組織的力量所在，也就是團結。」現場聽眾包括柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）與總理洪馬內（Hun Manet）。

去年，馬利、尼日、布吉納法索這3個國家均退出OIF。3國之前接連發生政變，親法政府已遭親俄羅斯的軍政府取代。

根據OIF資料，民主剛果有5730萬人使用法語，人數僅次於法國。若民主剛果退出，將對該組織造成重大打擊。

峰會 民主剛果 柬埔寨 馬克宏 法國

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