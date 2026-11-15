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教宗南美行程步入尾聲 將赴安地斯山區、亞馬遜雨林…考驗他肺癌手術後體力

中央社／ 秘魯庫斯科15日綜合外電報導
11月14日，在秘魯庫斯科的武器廣場（Plaza de Armas），人們在街上佔好位置，準備迎接教宗利奧十四世（Pope Leo XIV）的到來。法新社
11月14日，在秘魯庫斯科的武器廣場（Plaza de Armas），人們在街上佔好位置，準備迎接教宗利奧十四世（Pope Leo XIV）的到來。法新社

教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天將前往安地斯山區的庫斯科（Cusco），隨後深入亞馬遜盆地。這趟行程考驗他經歷肺癌手術後的體力，也將為南美洲之旅劃下句點。

法新社報導，良十四世1個月前才接受肺癌手術。儘管庫斯科海拔超過3400公尺，他仍堅持按原定行程造訪這座聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產古城。他抵達印加帝國昔日首都庫斯科後，還將前往更高處的印加古堡薩克塞華曼（Saqsaywaman），會見當地天主教信仰團體代表。

這位出生於美國的教宗正進行為期12天的南美行程，走訪烏拉圭、阿根廷及秘魯，努力重振式微的信仰、捍衛貧困與弱勢族群，並對暴力增加、出生率下滑等區域問題表達憂慮。

良十四世今天將展開此行在拉丁美洲的最後一天行程，對71歲的他而言，這也是體力負荷最大的一天。他將走訪秘魯2個重要的文化與地理區域。良十四世尚未擔任教宗時，曾在秘魯擔任傳教士近20年。

教宗將在庫斯科停留3小時，在主教座堂（Cusco Cathedral）前主持祈禱，接著飛往亞馬遜地區大城普卡帕（Pucallpa），會見亞馬遜原住民族代表。

普卡帕位於烏開雅利河（Ucayali River）畔，周邊有許多雨林社區。良十四世將發表演說，預料將聚焦原住民族面臨的威脅，包括毒品走私、非法砍伐森林及污染等。

為彰顯保護雨林的重要性，良十四世還將參與植樹儀式，種植1棵南美香豆木（shihuahuaco）。這種樹木壽命可超過千年，因木材價值高，成為伐木業者覬覦的對象。

隨後，教宗將主持彌撒，預計吸引數萬名朝聖者參加，再飛往首都利馬（Lima），並於16日啟程返回羅馬。

教宗 行程 亞馬遜 良十四世

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