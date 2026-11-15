川普、金正恩會晤？南韓外交官解析重要變數：可能性不大「但不能排除 」

韓聯社今天報導，南韓外交部高層人士昨天表示，中國外長王毅與南韓外長趙顯13日會談時，中方曾說明美國與北韓領導人會晤的可能性。這名人士認為，美國與北韓領導人會晤的可能性並不大，但不能完全排除。

根據報導，在這場會談中，王毅向韓方說明了北韓與中國近期交流情況，包括北韓最高領導人金正恩10月間訪問中國丹東，以及朝鮮勞動黨中央書記金成男率團訪中等行程。中方並在會談中強調，中國與北韓關係主要著重在「經濟合作」。

這名人士表示，中方在會談中還提到美國總統川普與金正恩會晤的可能性。但他覺得，兩人會晤的可能性並不大，美國局勢和川普的意志是決定是否與金正恩舉行會談的最重要變數，另一個變數是平壤如何接受。

但他說，綜合種種因素，從目前的情況來看，不能排除川普與金正恩舉行首腦會談的可能性。

趙顯與王毅13日在北京釣魚台國賓館舉行會談。趙顯14日在韓國駐中大使館表示，他與王毅就北韓與中國交流、美中俄峰會、美國與北韓領導人會談涉及朝鮮半島問題可能性深入交換意見。