瓜地馬拉兩省宣布緊急狀態 國會議員遭槍擊身亡後加強維安

瓜地馬拉當局今天宣布，東部薩卡巴省（Zacapa）及依沙巴爾省（Izabal）進入緊急狀態，禁止集會並擴大安全部隊權限。此前1週，1名國會議員及3名員警在攻擊事件中喪生。

路透社報導，這項命令限制戶外集會，並授權安全部門以武力驅散人群、逮捕民眾，以及在未取得搜索票的情況下進入民宅。緊急狀態立即生效，為期30天。

這兩個相鄰省分的總面積約與卡達（Qatar）相當。

當局宣布緊急狀態之前，薩卡巴省接連發生多起武裝攻擊事件，其中包括11月6日在里奧宏度市（Rio Hondo）發生的國會議員波狄優（Julio Cesar Portillo）遭槍擊案。波狄優送醫後傷重不治。瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）隨後表示，這起攻擊事件也造成3名警察喪生。

當局尚未公布攻擊事件的涉案者身分，但這起事件發生之際，外界對組織犯罪勢力日漸壯大的憂慮也隨之升高。美國本週將數個在薩卡巴省活動的犯罪組織列為恐怖組織，並指控這些組織與墨西哥販毒集團有關聯。

瓜地馬拉政府透過聲明表示，「政府仍致力於保障國內家庭的生命、安全與安寧。」聲明並指出，宣布緊急狀態是為了保護當地居民。