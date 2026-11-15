反制中國南海擴張 菲律賓與澳洲簽署新國防協議

菲律賓與澳洲今天在東協峰會場邊簽署新國防協議，目的在加速合作，簡化兩國聯合軍事行動的協調程序，「強化嚇阻」中國在南海的軍事擴張。

綜合法新社與路透社報導，這項協議是在東南亞國家協會（ASEAN）首長峰會的場邊會議簽署，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）親自出席。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）表示，這項協議將簡化雙方協調程序，從而利於「軍隊互訪協定」（SOVFA）的實施。

鐵歐多洛表示：「以前做一件事需要100個步驟，現在只需10個步驟。」

近年來，菲律賓與澳洲穩定提升國防合作關係，包括在戰略地位重要的南海進行聯合海上巡邏，以及陸上軍事演習。

鐵歐多洛補充說，這項安排讓雙方在海陸空三軍、人道援助和災害應變等領域密切合作，增強菲律賓在南海的「可靠嚇阻態勢」。

菲律賓多年來與中國爭奪南海主權。中國宣稱擁有此關鍵水域幾乎所有範圍，儘管國際仲裁法庭2016年裁決，中國的立場缺乏法律依據。

鐵歐多洛今天在簽署儀式後表示，這項協議讓菲澳兩軍的行動更加迅速，因為它簡化許多協調流程。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）稍後在聲明中表示，這項協議將「深化兩國國防部隊間的務實合作，創造新機會，共同支持區域安全」。

聲明亦表示，新協議關鍵在於加強海上活動、資訊共享及國防基礎建設。

馬勒斯上個月在東協國防首長峰會表示，中國的軍事擴張正在東南亞形成「壓力」，促請盟友和夥伴深化彼此合作關係。