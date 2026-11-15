沙烏地聯軍攔截2枚飛彈 東部擊落3架無人機

以沙烏地阿拉伯為首的聯軍今天表示，已攔截葉門親伊朗青年運動（Houthis）朝沙國首都利雅德發射的兩枚彈道飛彈，並在沙國東部省擊落3架無人機。

綜合路透社和法新社報導，聯軍發言人馬里奇（Turki al-Maliki）在社群平台X發文表示：「防空部隊攔截並摧毀了青年運動恐怖民兵朝利雅德發射的兩枚彈道飛彈。」

他稍早也表示，沙烏地防空部隊在該國石油資源豐富的東部省攔截3架無人機。東部省蘊藏沙烏地大部分石油與天然氣，也是國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）總部所在地。阿美總部10月曾在攻擊中嚴重受損。

近幾週來，青年運動加強攻擊沙烏地多處目標，包括機場、港口及石油設施。上週，青年運動發動的攻擊造成沙烏地阿美位於利雅德金融區的一棟行政大樓受損。

沙烏地首都及其國際機場也屢遭攻擊。根據沙烏地當局說法，自9月以來，境內已有26人在攻擊中喪生，其中23人死於針對機場的攻擊。

沙烏地阿拉伯支持獲國際承認的葉門政府，與青年運動交戰。青年運動加強跨境攻擊之際，沙烏地也加大對葉門境內青年運動目標的空襲力道。

在葉門，青年運動經常通報其控制地區遭沙烏地空襲。

根據聯合國資料，自維持4年的停火協議於今年夏天破局以來，葉門已有超過1600人喪生，逾30萬人被迫逃離家園。