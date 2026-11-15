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APEC川習會倒數！紐時盤點5大問題 台海恐成黑天鵝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）5月中旬訪問北京，期間在中國大陸國家主席習近平（右）陪同下拜訪天壇。美聯社
美國總統川普（左）5月中旬訪問北京，期間在中國大陸國家主席習近平（右）陪同下拜訪天壇。美聯社

亞太經合會（APEC）領袖會議18日至19日將在中國深圳登場，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計舉行場邊會晤。輝達前執行長黃仁勳因婚外情風波下台，其中一名對象疑為中國間諜，讓對中晶片出口管制再成焦點。紐約時報14日盤點美中關係面臨的5大問題，包括貿易休兵能否延續、美國會不會收緊先進晶片出口管制。

美中貿易休兵會破裂嗎？

觀察人士對峰會取得重大突破的期待不高。曾任歐巴馬政府對中政策顧問的布魯金斯研究所資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）說：「中方希望這種脆弱的穩定能維持多久，就維持多久。」

美中去年10月在南韓釜山達成的休兵協議，預定明年1月10日到期。業界觀察人士指北京未履行承諾，白宮本月也已表達不滿，川普政府可能祭出金融制裁等措施。

美國會收緊晶片出口管制嗎？

黃仁勳請辭後，美國國會對中鷹派加緊推動3項法案，川普政府今年1月放行輝達H200晶片銷往中國的決定也受到檢視。部分議員還希望限制中國企業透過海外資料中心租用算力。

全球顧問公司DGA-Albright Stonebridge Group合夥人崔奧洛（Paul Triolo）指出，2027年，微軟、亞馬遜等美國雲端巨頭若在自家平台託管月之暗面（Moonshot）、智譜（Z.ai）等中國業者的開放權重模型，也可能受到審查。

中國會加強科技管制嗎？

北京已要求部分民營企業的資深AI研究人員及主管出國前取得批准，出口管制清單也擴及電池與部分工業機械。曾在拜登政府負責對中政策的喬治城大學政治學者杜如松（Rush Doshi）說：「預料2027年還會有更多這類措施。中國每隔兩周就有新公告，方向都一樣。」

美國能降低對中國稀土的依賴嗎？

若美國再收緊晶片管制，北京可能限制稀土及稀土磁鐵出口反制。美國聯邦政府已向本土稀土企業投入逾25億美元。戰略暨國際研究中心（CSIS）關鍵礦物安全計畫主任巴斯卡蘭（Gracelin Baskaran）說：「在新的稀土加工設施和永久磁鐵產能投入運作之前，稀土仍會是中國的談判籌碼。」

哪些黑天鵝可能打亂美中關係？

紐時指出，習近平曾要求解放軍在2027年前做好成功攻台的準備，至於他是否會下令動武，仍是未知數。南海領土爭議也可能引爆衝突，紐時將大國開戰視為後果最嚴重的黑天鵝事件。受訪專家另點名兩種情境：美國或中國遭遇利用AI發動的大規模網攻，或半導體市場突然崩盤。

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