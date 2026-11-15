菲澳簽署國防合作安排 菲防長鐵歐多洛：強化南海嚇阻能力

菲律賓與澳洲今天簽署國防合作安排（DCA）協議，進一步深化雙邊國防關係。菲律賓國防部長鐵歐多洛表示，透過簡化協調程序，加快軍事及人道救援行動，有助於強化菲律賓在南海的嚇阻力。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）今天上午在馬尼拉南港15號碼頭，與澳洲駐菲律賓大使布朗（MarcInnes-Brown）簽署協議；前來馬尼拉出席第49屆東協相關峰會的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）到場見證。

這項協議將更新兩國於1995年簽署的國防合作備忘錄（MOU），並與菲澳軍隊互訪地位協定（SOVFA）相輔相成。

鐵歐多洛接受媒體訪問表示，這項協議將簡化菲澳兩國在國防事務上的協調機制，藉以在有需要時加快合作步調，例如菲澳兩國與其他理念相近國家的海上巡航作業。

他補充，協議也將加快菲澳兩國進行人道援助及災害應變行動的速度，因為「過去協調一件事可能需要100個步驟，現在只需要10個，而且執行時將更有明確目標，不再只是臨時性的安排。」

中央社記者詢問，這項協議是否也有助於提升在台灣海峽的嚇阻力，鐵歐多洛回應：「對西菲律賓海的嚇阻力，是的；在菲律賓領土內，也是。」但並未直接提及台灣海峽。

「西菲律賓海」是菲律賓對其在南海聲索海域的官方稱呼，範圍大致涵蓋從領海基線向西延伸200海里的專屬經濟海域。

另一方面，菲律賓國防部在臉書發文表示，今年適逢菲律賓與澳洲建交80週年，這項協議是兩國長期國防夥伴關係的另一重要里程碑，再次確認雙方促進區域和平、安全與穩定的共同承諾。

菲律賓與澳洲擁有深厚的軍事淵源。1942年第二次世界大戰期間，時任菲律賓總統奎松（Manuel Quezon）及家人曾撤往澳洲；盟軍收復菲律賓的軍事行動也以澳洲為重要據點展開。

此外，菲澳軍人也曾在韓戰中並肩作戰、在東帝汶共同執行維和任務，以及共同因應恐怖主義威脅。

近年來，中國在南海的行動更趨強勢，美國、澳洲與菲律賓也不時舉行聯合軍事演習以及海上聯合巡航。