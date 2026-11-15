COP31各國爭論升溫目標 1.5度防線面臨挑戰

今年在土耳其舉行的第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31），是聯合國表示全球升溫將無可避免突破攝氏1.5度門檻後，首度召開的全球氣候大會，各國似乎仍不知該如何因應這項消息。

10年來，將全球升溫控制在攝氏1.5度以內，一直是氣候行動的重要指標。各國承諾守住這道防線，以避免全球暖化帶來最嚴重的衝擊。

全球氣溫目前已較工業化前水準上升約攝氏1.4度。聯合國9月表示，全球升溫突破巴黎協定（Paris Agreement）最具雄心的攝氏1.5度目標門檻，已迫在眉睫且無可避免。

然而，在土耳其舉行的第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）談判進行至中途之際，部分國家仍堅守這項目標，尤其是身處氣候危機最前線的國家。

太平洋島國帛琉面臨海平面上升威脅，總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr）在安塔利亞（Antalya）向各國領袖表示，攝氏1.5度並非「抽象的目標」，而是「攸關我們的糧食、經濟與主權能否存續」。

根據負責主持本屆談判的澳洲公布的各方立場摘要，部分國家希望COP31最終協議能確認，攝氏1.5度仍是「正確的目標」。

此外，也有國家力推相關文字，主張應「儘速」把升溫降回攝氏1.5度以下，並強調即使氣溫暫時超標，「仍可」設法降回來。

不過，部分談判代表私下雖對此抱持懷疑態度，卻不願放棄這項目標，因為它被視為促使各國以最快速度削減溫室氣體排放的關鍵。

● 氣候大會陣營拉鋸 新興經濟體意圖捨棄目標

多名觀察這場持續進行的氣候閉門談判的人士告訴法新社，另有一些國家則看準機會，想要捨棄攝氏1.5度目標。

這些消息人士表示，其中包括「阿拉伯集團」（Arab Group）與「立場相近開發中國家集團」（Like-Minded Developing Countries）。這兩個談判集團由新興經濟體組成，成員包括沙烏地阿拉伯及印度等國。

一名西方國家資深代表警告，若這些努力在COP31得逞，氣候行動「可能倒退」。

科學家表示，全球升溫一旦超過攝氏1.5度，暖化風險將急遽升高，可能帶來更嚴重的洪災與熱浪，也可能造成珊瑚礁永久消失等不可逆的生態變化。

英國艾克斯特大學（University of Exeter）氣候科學家、指標性研究「全球碳預算」（Global Carbon Budget）主要作者弗里德林斯坦（Pierre Friedlingstein）表示，能否讓升溫幅度降回攝氏1.5度，仍不確定。

要達成這個目標，必須迅速減少排放，同時透過植樹、復育濕地等自然方式，或運用新興技術，移除大氣中的碳。

弗里德林斯坦告訴法新社，這將需要在數十年間，以極大規模「大量部署這些新技術」。

他說：「我不會說這是烏托邦式的幻想，但這確實是企圖心極高的目標。」