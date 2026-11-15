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捍衛國際秩序受肯定 加拿大總理獲頒「民主獎章」

中央社／ 溫哥華14日專電

國際政治顧問協會將頒發2026年「民主獎章」（Democracy Medal）予加拿大總理卡尼（Mark Carney），肯定他在國際政治局勢快速變動之際，展現清晰的外交思維，以及維護民主與國際秩序的領導能力。

加拿大環球新聞（Global News）報導，這項消息將於周六晚間在西班牙舉行的國際政治顧問協會（International Association of Political Consultants，IAPC）年度大會上公布。由於卡尼正在亞洲訪問，無法親自出席領獎。

國際政治顧問協會過去的民主獎章得主，包括俄羅斯民主運動人士納瓦尼（Alexei Navalny）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），以及南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）等知名人物。

國際政治顧問協會成立於1968年，並於1982年首次頒發民主獎章，首位得主為波蘭團結工聯領袖華勒沙（Lech Walesa）。目前協會在全球約有180名會員，成員主要從事政治顧問、選舉策略及民意調查等工作。

IAPC主席拉卡爾（Marko Rakar）在聲明中稱讚卡尼對民主世界的貢獻，「當前國際政治局勢正以一代人以來前所未見的速度變化，而卡尼為世界帶來了一項難能可貴的特質，就是清晰的判斷與方向。」

拉卡爾指出，卡尼沒有選擇提高聲量，而是提高政治領導的標準。「他以冷靜、清晰的思維證明，中等強國並非毫無影響力，只要彼此合作，就能捍衛法治、履行國家間應有的國際義務，並協助維持國際秩序及其所保障的和平。」

卡尼今年1月在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表的談話震撼人心。他當時主張，包括加拿大在內的中等強國，應拒絕受制於霸權國家的權力支配，並與理念相近的國家建立合作聯盟。

雖然卡尼沒有直接點名美國或中國就是造成國際秩序「破裂」的霸權國家，但他向歐洲及亞洲的中等強國發出呼籲，強調各國不應為了爭取強權青睞而彼此競爭，而應攜手合作。

此後，卡尼在多場國際場合延續達沃斯演說的核心理念，包括9月向歐洲議會發表演說，再次強調中等強國合作的重要性。

卡尼正在亞洲訪問，今天一早在菲律賓馬尼拉出席東協（ASEAN）峰會，隨後前往柬埔寨金邊參加法語國家組織峰會（Francophonie Summit）。

結束柬埔寨行程後，卡尼將前往中國出席亞太經濟合作會議（APEC）年度領袖峰會，預計將與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。美國總統川普（Donald Trump）也將出席APEC峰會，並將與習近平、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）首次舉行三方會談。

加拿大 總理 澤倫斯基

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