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南韓稅務師國考榜首坦承利用AI作弊 警方展開調查

中央社／ 首爾15日綜合外電報導

南韓警方今天表示，國家稅務師資格考試榜首考生坦承利用人工智慧（AI）作弊，警方已對此展開調查。

法新社報導，這名考生在今年4月及7月舉行的國家資格考試兩階段測驗均名列第一。他透過律師提交自白書，承認考試期間利用AI取得答案。

他在第一階段滿分400分的考試中拿下397.5分，160道題目僅答錯1題，因此遭質疑利用智慧眼鏡作弊，但他起初否認。

首爾警察廳表示，「今天上午透過這名考生的律師，收到他就稅務師考試作弊的自白書」，案件已交由調查人員偵辦。

南韓媒體報導，財政經濟部計劃迅速採取行動，撤銷他的資格。

在律師的YouTube頻道發布的影片中，考生坦承作弊，並表示對自己的行為「深感後悔」。

他說：「我用微型攝影機拍下考題，傳給AI，再用智慧型手機查看答案。」

這名考生還表示，他離職創業後陷入財務困境，「我想賺錢，也無法忍受自己辭掉1份好工作後，讓父母失望的樣子。」

這項考試由南韓人力資源開發院（Human Resources Development Service of Korea，HRDK）主辦。該機構表示，這名考生應試時，現場有2名監考人員。

南韓當局近期加強防範利用智慧眼鏡作弊的行為。HRDK今天表示，上月1場瓦斯設備技術人員資格考試中，「AI監考人員」查獲1名考生佩戴智慧眼鏡。

南韓政府10月宣布，計劃對在全國大學入學考試中利用這類裝置作弊的考生提出刑事告訴。

南韓大學入學考試「大學修學能力測驗」（簡稱「修能」，Suneung）今年預定11月19日舉行。這項考試是進入頂尖大學的關鍵，也普遍被視為取得較佳經濟條件及婚姻機會的重要門檻。

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