韓國個資外洩事件拉警報 大學、公營機構也遭駭

近期韓國頻傳各機關遭駭客攻擊，除了最先成為目標的金融業，近日又有多家企業及機構確認遭駭客攻擊導致資料外洩，包括大學、公營機構等，相關受害事件持續不斷。

根據韓聯社今天報導，光是昨天，包括中小企業中央會、仁濟大學、韓國造幣公社及MetaM等多家機構，就相繼公布遭外部攻擊導致個資外洩的事實，或疑似發生資料外洩的情況。

中小企業中央會公告指出，協助小型商家及自營業者準備退休金的公共互助制度「黃色雨傘」網站，可能發生姓名、身分證號碼前7碼等個人資料外洩事件。「黃色雨傘」目前有效會員人數達192萬人。

仁濟大學確認，學生及教職員的學號、員工編號、姓名、電子郵件地址及手機號碼等，共計2萬4011筆資料外洩。

韓國造幣公社營運的行動地方商品券平台「chak」，也因未經授權的外部人士非法存取及查閱個人資料，導致約3000名使用者的資訊外洩。承接企業客服委外業務的MetaM公司，部分客服系統也遭外部攻擊，導致使用者電話號碼、客服對話內容等資料遭未經授權查閱，或被非法傳送至外部。

此外，韓國金融委員會轄下、專責金融資訊安全的金融保安院，9日也遭駭客攻擊，導致數百筆金融機構員工個人資料等資訊外洩。金融保安院供金融機構提交評估資料的「資訊保護常態評估網站」遭異常存取，目前推估已有48家公司、約130個檔案外洩。

個資外洩事件的影響也蔓延至有業務往來的其他企業及使用者，韓國本土企業資源規劃（ERP）系統龍頭業者Douzone Bizon上月遭駭客攻擊的事件，陸續傳出使用該系統的機構受到波及，包括光州研究院、光州女性家庭財團及全南資訊文化產業振興院。