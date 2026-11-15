快訊

日本客來台狂掃伴手禮 戰利品赫見「小心地滑、董事長室」標示牌

亞冠賽／中華隊首度落居第4 日媒報導：12強賽王者屈辱墊底

首波大陸冷氣團要來了？ 周三起先濕涼後乾冷 賈新興：冷空氣直衝台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國個資外洩事件拉警報 大學、公營機構也遭駭

中央社／ 首爾15日專電

近期韓國頻傳各機關遭駭客攻擊，除了最先成為目標的金融業，近日又有多家企業及機構確認遭駭客攻擊導致資料外洩，包括大學、公營機構等，相關受害事件持續不斷。

根據韓聯社今天報導，光是昨天，包括中小企業中央會、仁濟大學、韓國造幣公社及MetaM等多家機構，就相繼公布遭外部攻擊導致個資外洩的事實，或疑似發生資料外洩的情況。

中小企業中央會公告指出，協助小型商家及自營業者準備退休金的公共互助制度「黃色雨傘」網站，可能發生姓名、身分證號碼前7碼等個人資料外洩事件。「黃色雨傘」目前有效會員人數達192萬人。

仁濟大學確認，學生及教職員的學號、員工編號、姓名、電子郵件地址及手機號碼等，共計2萬4011筆資料外洩。

韓國造幣公社營運的行動地方商品券平台「chak」，也因未經授權的外部人士非法存取及查閱個人資料，導致約3000名使用者的資訊外洩。承接企業客服委外業務的MetaM公司，部分客服系統也遭外部攻擊，導致使用者電話號碼、客服對話內容等資料遭未經授權查閱，或被非法傳送至外部。

此外，韓國金融委員會轄下、專責金融資訊安全的金融保安院，9日也遭駭客攻擊，導致數百筆金融機構員工個人資料等資訊外洩。金融保安院供金融機構提交評估資料的「資訊保護常態評估網站」遭異常存取，目前推估已有48家公司、約130個檔案外洩。

個資外洩事件的影響也蔓延至有業務往來的其他企業及使用者，韓國本土企業資源規劃（ERP）系統龍頭業者Douzone Bizon上月遭駭客攻擊的事件，陸續傳出使用該系統的機構受到波及，包括光州研究院、光州女性家庭財團及全南資訊文化產業振興院。

個資 韓國 警報

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

捷克查理大學遭網攻外洩個資 警方展開調查

台灣4電商訂單資料遭駭 駭客直接說來自91APP

好讀周報／超市冰箱一夜變烤箱！駭客遠端調高溫度 歐洲多國損失慘重

AI資安攻擊升溫 教部籲各校循「資訊最小化」原則

相關新聞

美提議烏割地換加入北約 澤倫斯基：若有完整保障會交付公投

烏克蘭總統澤倫斯基今天公布的談話內容顯示，美方首度提出烏克蘭割讓領土給俄羅斯，以換取加入北約。澤倫斯基重申不準備割地，但...

東協峰會登場聚焦南海等議題 川普17日將抵馬尼拉

第49屆東南亞國家協會（ASEAN）峰會及相關峰會今天在馬尼拉登場，區域領袖將與主要對話夥伴展開為期3天的會議，預料聚焦...

以色列總理內唐亞胡再籲組團結政府 對手艾森科特斥政治伎倆

以色列看守總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天再度呼籲與對手艾森科特（Gadi Eisenkot）共...

東協峰會馬尼拉登場 川普將出席場邊四方會談

東南亞國家協會（ASEAN）系列峰會今天在馬尼拉揭幕，東南亞各國元首在接待全球政要之際，也將面對貿易、安全及持續中的能源...

健康來得及／刮痧能瘦臉？醫破解淋巴按摩排毒3大迷思

社群媒體上不時可見網紅拿刮痧板在臉上輕刮，也有人站上震動板，宣稱可以消除臉部浮腫、排出體內多餘的發炎物質，甚至消脂減重。這股「淋巴排毒」風潮帶動按摩滾輪、按摩槍等工具的銷售。實際按摩後，臉部輪廓也確實可能看起來更明顯。但這是否代表淋巴真的被「疏通」？醫師認為，外觀改變與健康功效，恐怕是兩回事。

美國首度拋出烏克蘭入北約構想！澤倫斯基曝光交換條件

英國廣播公司（BBC）報導，美俄烏結束新一輪談判後，烏克蘭總統澤倫斯基14日透露，美國談判代表首度提出以烏克蘭撤出東部頓巴斯地區、換取北約成員國資格的構想。不過，美國尚未證實這項提議，特使庫許納隨後也呼籲各方對談判內容保密，似乎有意淡化美方承諾讓烏克蘭加入北約的可能性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。