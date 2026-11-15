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日媒：美國駐軍費用擬倍增 日本感到為難
日本與美國政府正在協調未來5年的駐日美軍費用。日媒今天披露，美國要求日本負擔逾3兆日圓的駐軍經費，這個金額約為現行的3倍，這也使日本感到為難。雙方之後將展開協商。
日本放送協會（NHK）報導，日本與美國正在協調2027年度起，為期5年駐日美軍經費中日本方面負擔的費用，其中包含基地職員薪資、瓦斯燃料費、美軍訓練轉移等費用。而日本與美國政府每5年會協商並決定具體的負擔水準。
雙方政府的外交與國防當局實務人員正在協調上述費用。報導披露，美國政府要求日本負擔逾3兆日圓。而截至2026年度的5年之間，日本方面負擔的相關經費約為1兆551億日圓。而美國這次的要求，約為這個金額的3倍左右。
對此，報導披露，日本政府考慮適度增加負擔金額，但是以難以接受過度的負擔為由，表示為難。
雙方預計在今年內敲定協議，不過由於雙方立場仍有落差，今後將持續協調。
日本負擔的駐日美軍經費，過去也被稱為「溫馨預算」。不過，日本政府認為，這筆經費是強化日美同盟所需的必要負擔，因此自5年前、上一次協商起，便改用「同盟強韌化預算」作為通稱。
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