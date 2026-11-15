馬克宏內外挑戰夾擊 國內抗議與非洲衝突

國內施政不順的法國總統馬克宏，在國外也要解決法語國家紛爭！他在國內抗議延燒時出國，盼由協調國際事務展現威望，但卻面臨盧安達與民主剛果的衝突未解，還有馬利、尼日等國不滿法國介入太深等，這些問題也不好解決，讓馬克宏更顯憋屈。

國外要調解衝突

根據《美聯社》報導，馬克宏15日在柬埔寨出席法語國家國際組織兩年一度的峰會，此組織為鬆散的聯盟，有53個正式會員國。馬克宏此次出訪正值法國國內抗議活動大規模爆發，本月初已超過60萬人走上街頭，要求提高薪資並聲援學生運動，抗議已導致數千人被捕、數百人受傷，多所學校被縱火焚燒。

雖然馬克宏希望透過處理國際事務展現領導力，但在此峰會也將面臨許多棘手難題，包括會員國將決定由哪個國家擔任秘書長。候選人正來自兩個衝突已久的國家：非洲的盧安達與民主剛果（民主剛果指控盧安達暗助境內叛軍），民主剛果不希望盧安達代表、現任秘書長穆希基瓦博連任，揚言若她連任將退出此組織。

民主剛果人口比法國還多4千萬，是全世界法語區人口最多的國家，若退出對法國威信很傷。此外，馬利、尼日和布吉納法索因軍事政變而被暫停成員資格，他們認為法國在薩赫爾地區的影響過於強大。相關問題還有待馬克宏與其他會員國協商。

國內抗議仍難停歇

《半島電視台》提到，同時法國國內的抗議仍未消停，全國又有超過10萬民眾走上街頭，但參與人數與前幾個週末相比有所下降（巴黎人數從4.6萬下降到2.4萬），並且總體上保持平靜。抗議者集會不滿教育水平下降、生活成本上漲、工資低和警察暴力。

雖然政府陸續採取行動，例如法國第二大城市馬賽周末禁止了所有抗議活動，但地方政府宣布仍有約3500人走上街頭。當地媒體報導稱，警方對抗議者使用了催淚瓦斯和高壓水砲。工會目前拒絕政府提高最低薪資0.6%的承諾，認為是「微不足道的恩惠」，預計17日將再度發起罷工。

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