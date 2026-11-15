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美提議烏割地換加入北約 澤倫斯基：若有完整保障會交付公投

中央社／ 基輔14日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天公布的談話內容顯示，美方首度提出烏克蘭割讓領土給俄羅斯，以換取加入北約。澤倫斯基重申不準備割地，但若獲安全保障等的完整方案，將交由全民公投決定是否接受。

綜合法新社和路透社報導，美國特使庫許納（Jared Kushner）與魏科夫（Steve Witkoff）先在阿布達比（Abu Dhabi）與俄烏雙方代表團進行兩天會談，但未取得突破，隨後於12日分別會晤俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

澤倫斯基說：「美方拋出一個問題：『倘若讓烏克蘭加入北約，烏克蘭願意撤出頓巴斯（Donbas）嗎？』這是美方首度丟出這個構想。」

他說，這番討論顯示，烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）一事重新成為議題，「但各位也聽到了普亭釋出的訊號，這是一場極為艱難的對話」。

烏克蘭長期尋求加入北大西洋公約組織，但莫斯科當局一直視此為不可逾越的紅線，並將此列為俄羅斯2022年發動全面入侵的原因之一。

澤倫斯基重申，基輔不準備割讓領土。但他表示，若能獲得一套完整方案，涵蓋安全保障、維持一支強大且經費充裕的烏克蘭軍隊的權利，以及重建資金，他會將這項問題交付全國公投。

他堅稱，烏克蘭不會承認俄軍奪取的任何土地屬於俄羅斯。

北約與華府尚未直接回應澤倫斯基的說法。

美國總統川普（Donald Trump）的女婿庫許納稍後在社群平台X發文表示，媒體報導了「雙方提出、力求各自利益最大化的主張，以及強硬的政治言論」。

他說：「不過，我們決心繼續努力，維持敏感談判所需的保密，並找出結束這場可怕戰爭的途徑。」他並表示，「討論中出現數項新構想，目前正進一步研究」。

各方本週會談後同意，歐洲國家將參與未來結束戰爭的談判。

歐洲國家13日在都柏林（Dublin）敲定由法國、德國、義大利、英國及波蘭派代表參與談判。

澤倫斯基另警告，莫斯科當局正把「所有賭注」押在今冬的軍事行動上；俄方也已排除外國維和部隊進駐烏克蘭，以及擴大停火範圍的可能性。

俄烏戰爭是歐洲自第二次世界大戰以來最嚴重的戰事，俄羅斯試圖將停戰談判重新定調為討論歐洲更廣泛安全議題的對話。

莫斯科在入侵烏克蘭前，曾於2021年向西方發出最後通牒，要求北約部隊撤出東歐。

俄羅斯首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）本週呼籲建立「現代新版雅爾達（Yalta）體系」，引發歐洲領袖批評。

澤倫斯基警告，任何涉及更廣泛安全安排的討論，都應等到戰爭結束後再進行。

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