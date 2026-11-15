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東協峰會登場聚焦南海等議題 川普17日將抵馬尼拉

中央社／ 馬尼拉15日專電
川普。路透
川普。路透

第49屆東南亞國家協會（ASEAN）峰會及相關峰會今天在馬尼拉登場，區域領袖將與主要對話夥伴展開為期3天的會議，預料聚焦南海爭議、緬甸內戰、朝鮮半島、中東及烏克蘭局勢等議題。

菲律賓今年擔任東協輪值主席國，主題為「攜手導航共同未來」（Navigating Our Future, Together），15日至17日在菲律賓國際會議中心（PICC）主辦東協峰會及相關峰會，菲律賓軍警單位上週即已進入高度警戒狀態以及交通管制，確保與會領袖安全。

除了東協11個會員國領袖及代表之外，美國總統川普（Donald Trump）、中國國務院總理李強、聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）及國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）等領袖與國際政要也將參與相關會議。

東協領袖預定將與中國、日本、韓國等對話夥伴舉行會議，最後並舉行東亞高峰會（EAS），與美國、印度、澳洲及紐西蘭等國家交換意見。

國際領袖預期將聚焦區域安全及國際局勢，包括南海爭端、緬甸內戰、中東衝突，以及跨國犯罪防治、海事合作、國際經濟、能源與糧食安全等議題。

在南海議題方面，菲律賓外交部長拉薩洛（Ma.Theresa Lazaro）說，南海行為準則（COC）談判已完成約80%，剩餘重要事項待討論，不確定能否在今年底前完成協商，但東協領袖將會就此發表正式聲明。

川普預定17日下午與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）抵達馬尼拉，出席當晚的東協－美國特別峰會（ASEAN-United States Special Summit）、四方安全對話（Quad）領袖會議及菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）主持的晚宴。

Quad成員為：美國、日本、印度及澳洲。

川普在結束馬尼拉行程後，預定於18日與小馬可仕會面，預料將討論國防安全、菲美經貿與科技合作等事宜，之後前往中國深圳，出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

菲律賓與美國簽有共同防禦條約（Mutual Defense Treaty），外界預期川普訪問馬尼拉期間，美方可能宣布對菲律賓的新防務協助承諾。

另李強則預定15日至16日赴馬尼拉，16日與東協領袖召開東協－中國峰會。

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