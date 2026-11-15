以色列總理內唐亞胡再籲組團結政府 對手艾森科特斥政治伎倆

以色列看守總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天再度呼籲與對手艾森科特（Gadi Eisenkot）共組團結政府，但艾森科特反批，這項提議只是「政治伎倆」。

法新社報導，艾森科特8日獲授權籌組新政府，目前正與各政黨協商。內唐亞胡透過影片聲明表示，12日與艾森科特會面後，他「更加確信組成團結政府對以色列安全至關重要」，並稱新政府能「一勞永逸地消除伊朗威脅」。

內唐亞胡主張，新政府應由承認以色列是「猶太民族國家」的政黨組成，並指伊朗將「毫不猶豫地對我們使用核武」。

即將卸任的內唐亞胡反對艾森科特提出的少數政府計畫。依照這項構想，艾森科特陣營的48名國會議員將支持組閣，內唐亞胡陣營的46席則會投下反對票，其餘26名來自阿拉伯及極端正統派猶太教政黨的議員可能投下棄權票，讓新政府無須取得國會過半數支持即可成立。

內唐亞胡呼籲，「與其試圖籌組軟弱且危險的政府…不如讓我們在不設前提的情況下坐下來協商，擱置所有歧見與抵制，為國家安全與未來達成共識。」

前參謀總長艾森科特隨後表示，內唐亞胡明知自己已在選舉中落敗，卻仍呼籲組成團結政府，是在玩弄政治伎倆。他批評，「協商明明已在進行，內唐亞胡卻還在呼籲協商；他聲稱想要團結，卻…不斷製造分裂、煽動對立。這些伎倆對我沒用。」

艾森科特須在28天內完成組閣，必要時可延長14天。由於內唐亞胡持續抨擊在選舉中創下席次新高的阿拉伯政黨，組閣協商預料不易。

內唐亞胡提議的團結政府將由中間至右翼的主要猶太政黨組成，不包括阿拉伯政黨。

艾森科特表示，若聯合黨（Likud）及卸任財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）領導的宗教錫安主義黨（Religious Zionism）真心支持團結，他不排除與兩黨人士合作。不過，他13日才譴責內唐亞胡對阿拉伯政黨發動「種族歧視」攻勢，因此與內唐亞胡本人共組政府的可能性仍低。

艾森科特今天重申，任何人若要加入他領導的政府，都必須「與極端分子切割」，尤其是與極右派國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）的支持者切割。

此外，國會預定17日選出新議長，現任議長歐哈納（Amir Ohana）是內唐亞胡的親密盟友，反對陣營則推舉前以軍軍官卡漢納（Matan Kahana）接替他。艾森科特要求聯合黨及盟友指示議員支持卡漢納出任議長。