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維德角總統大選登場 首位女性候選人挑戰現任

中央社／ 維德角共和國首都普拉伊亞15日綜合外電報導

維德角今天舉行總統大選，現任總統尼佛斯（Jose Maria Neves）看好勝選，連任這個以民主穩定著稱的非洲西部外海島國元首。

法新社報導，投票將於上午8時（台灣時間下午5時）開始，尼佛斯的對手包括維德角史上首位女性總統候選人阿馬多（Joana Rosa Amado）等人。

投票時間為10小時，初步結果預計深夜至隔天凌晨出爐。

維德角今年曾因國家足球隊首度參加世界盃便挺進淘汰賽，以及一艘載有漢他病毒感染者的郵輪停泊外海，而登上國際新聞版面。

維德角位在大西洋中部，距離非洲大陸最西端的塞內加爾約600公里，由10座火山島組成，以葡萄牙語為官方語言，觀光客人數逐年增加。

● 非洲民主典範 總統多扮仲裁角色

近年西非若干鄰國的總統大選氣氛緊繃，維德角則以政治穩定、治理良好著稱。

維德角被視為非洲民主典範，經濟也持續成長。

根據伊布拉欣基金會（Mo Ibrahim Foundation）2026年全球治理指數，維德角在非洲54國中排名第3。

維德角採行雙首長制，行政權主要由總理掌握。

總統不負責施政，而是較偏向仲裁者的角色，致力確保國家團結、維護憲法。

總統依國會選舉結果任命總理，並在國際場合代表國家。

● 現任總統與前司法部長 聲勢最旺

今天大選的6位候選人中，兩人聲勢領先，分別是66歲的現任總統尼佛斯，以及61歲、律師出身的前司法部長阿馬多。

尼佛斯被看好勝選，他於2021年首度當選總統，2001年至2016年間也曾擔任總理及非洲獨立黨（PAICV）主席，此外還曾出任市長及國會議員。

他的主要對手阿馬多則獲主要反對黨民主運動黨（Movement for Democracy, MpD）支持。

她的競選口號是「傾聽維德角」，她表示，這「不是對所有事情都做出承諾，而是了解民眾真正關切的問題與期待」。

● 7月成為中高所得國家 挑戰仍存

由於觀光業帶動經濟成長，加上2023年至2024年間平均每人國民所得毛額增加16.8%，世界銀行於7月正式將維德角列為中高所得國家。

然而，維德角仍面臨多項挑戰，包括長期存在的社會不平等、地理位置孤立，以及島際交通缺乏平價選擇。

主要候選人均承諾，若當選將採取措施改善島際航空與海上交通，並興建新的旅遊住宿設施。

民眾最關切的問題包括生活成本及燃料價格上漲，以及青年失業。

自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束以來，許多維德角年輕人，包括大專畢業生及專業技術人員，持續移居海外，導致國內勞動力短缺。

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