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法國數萬人上街抗議 反對生活成本上漲與警察新法

中央社／ 巴黎14日綜合外電報導

法國各地今天有數萬民眾遊行，抗議生活成本上升，以及給予警察更多保障的法律提案。這個歐盟第2大經濟體，最近1個多月來陷入高中生封鎖校園與工會罷工的大規模動盪。

法新社報導，法國內政部表示，今天約10萬6000人上街遊行，其中巴黎有2萬4000人，是近幾週參與人數最少的一次。此外，被捕人數明顯低於先前的大規模抗議，全國共拘留219人。巴黎檢方另指出，首都有45人被捕。

學生工會估計示威人數達20萬，其中巴黎接近10萬。抗議人士在巴黎高喊：「沒有正義，就沒有和平。」包括學生、工會和「黃背心」運動人士在內的民眾，已是連續第5個週六上街示威。

巴黎1名民眾表示，今天抗議焦點是國會新法案，使用武器的警察將進一步受保護。「我們參加抗議時就很害怕，如果強化（警察）免責權，只會讓我們更恐懼。」

這項新法案支持者，包括在民調中領先的極右派政黨。此一由雷朋（Marine Le Pen）領導的政黨認為，需要一項推定警察是出於自衛的新法，以免警察被自動懷疑為使用武力過當。

反對人士主張，此舉等於頒發「殺人許可證」，因為它會妨礙衝突事證調查，追究安全部隊的責任將更加困難。在法國，警察暴力事件很少進入刑事法庭。

在西南部城市波爾多（Bordeaux），72歲的喬塞特（Josette）表示，「孩子們不願我來，但我非常感謝年輕人發起這場運動。」

「感覺直奔災難之際，他們給予我們希望。地球持續升溫，極右派運動日益猖獗，毫無悔意。」

法國明年將舉行大選，總統馬克宏（Emmanuel Macron）支持度跌至任職以來新低，外界看好極右派將予接替；民調居次的是強硬左派梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon），中間偏右派則難以推出有力競爭者。

法國各地今天集會大致平和，但警方在巴黎、波爾多與西部城市南特（Nantes）施放催淚瓦斯；里昂（Lyon）當局表示警方不得不介入，因為抗議人士攻擊記者。

法國當局正努力降低政府債務，對於抗議訴求幾乎捉襟見肘。工會呼籲17日再罷工一天，他們先前拒絕提高基本工資0.6%的政府承諾，並斥為「麵包屑」般的施捨。

根據官方數據，法國近幾週規模最大的抗議出現在5日由工會領導的罷工，當時有超過50萬人走上街頭。

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