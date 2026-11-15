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俄羅斯證實美中俄峰會19日深圳登場 僅剩中國未宣布

中央社／ 台北15日電

繼白宮13日證實美國、中國、俄羅斯三國領導人19日將於APEC深圳峰會期間舉行三方會談後，克宮發言人培斯科夫14日也表示，俄中美三國領導人19日將於深圳舉行會談。截至目前為止，三國當中僅剩中國迄今仍未證實此事。

俄羅斯衛星通訊社14日報導，培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，三方已達成一致，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平、美國總統川普（Donald Trump）19日將在亞太經濟合作會議（APEC）深圳峰會期間舉行。

在此之前，美東時間13日，白宮助理新聞秘書韋爾斯（Olivia Wales）在電話記者會上表示，川普18日下午（台北時間）將在訪問菲律賓過後轉往中國深圳訪問，並於19日上午參加APEC峰會，下午接著和習近平舉行雙邊會及工作午餐。而川普停留中國期間，也會與習近平、普亭舉行三方領袖會談。

中國方面對美中俄三方會談的態度，相對趨於保守。直到11月4日，中國外交部發言人毛寧才首度鬆口證實，指中方就中俄美元首會晤「與相關方保持著溝通」；10日，另一名發言人郭嘉昆則重覆相同回答，並指具體問題「沒有可以提供的信息」。

綜合外電報導及專家分析，美中俄三方會談中，核武條約與美伊戰爭將是優先討論議題，至於烏克蘭問題則不太可能被提及。

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