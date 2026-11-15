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加拿大軍事基地大火再添1死 累計5名士兵罹難

中央社／ 蒙特婁14日綜合外電報導

加拿大亞伯達省（Alberta）一座軍事基地上個月發生大火，加國武裝部隊今天表示再添1名士兵傷重不治，死亡總數來到5人。

法新社、加拿大廣播公司新聞網以及環球郵報報導，軍方發布新聞稿指出，二等兵達爾畢昂可（William Douglas Dal Bianco）昨天去世，另有24名傷者仍在住院治療。

總理卡尼（Mark Carney）在社群平台X發文表示：「加拿大人民心繫二等兵達爾畢昂可的摯愛親友，以及所有在這場可怕悲劇後仍哀痛未平的人。」

這場火災於10月17日發生在亞伯達省韋恩萊特（Wainwright）軍事基地的榴彈發射器靶場，當時正在進行訓練演習。這座基地位於省會艾德蒙頓（Edmonton）東南方約200公里處。

軍方官員先前表示，當時一處永久危險區內的草地起初只是悶燒，但因位於危險區，基地消防人員無法進入滅火。當地隨後突然颳起強風，火勢迅速蔓延並化為一道「火牆」。加拿大環境暨氣候變遷部（Environment and Climate Change Canada）當天曾針對亞伯達省多個地區發布天氣警報。

火勢在強風吹襲下延燒基地，最初造成4名士兵死亡、39人受傷。

多數傷者嚴重燒傷，必須接受多次手術及長期復健。部分住院傷者全身燒傷面積超過50%。

卡尼已承諾徹查這起事件。

加拿大 軍事基地 火災

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