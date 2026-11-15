東協峰會馬尼拉登場 川普將出席場邊四方會談

東南亞國家協會（ASEAN）系列峰會今天在馬尼拉揭幕，東南亞各國元首在接待全球政要之際，也將面對貿易、安全及持續中的能源危機等課題。

路透社報導，東南亞各國外長昨天已先行集會，尋求協調因應能源成本飆漲、區域安全緊張及即將到來的聖嬰現象。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）表示，這些挑戰需要各國共同採取行動。

外長會議為一連串外交活動揭開序幕，接下來登場的領袖峰會中，東協各國元首將與美國、中國及日本等主要國家領袖會談，討論中東衝突帶來的經濟衝擊、緬甸局勢、南海爭議及跨境污染等廣泛議題。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）預定17日、峰會接近尾聲時抵達，預料將在場邊與四方安全對話（Quad）其他成員國印度、日本及澳洲舉行會議，這將是他第二任期內首度參與四方會談。

四方安全對話是美國、印度、日本及澳洲組成的合作機制，意在制衡中國在區域內的影響力。這場會議距離川普與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在深圳舉行歷史性會談，僅相隔幾天。

另一方面，甫連任的巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）預定今天出席東協全體會議；澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）則將與地主國菲律賓簽署新的國防協定。

為因應峰會，馬尼拉都會區已部署近2萬名警力。進步派團體預估，17日將有數千人前往峰會會場參加反川普遊行。

抗議聲浪主要針對美國的「矽盛世」（Pax Silica）計畫。這項供應鏈倡議意在抗衡中國在半導體與稀土領域的主導地位；其在菲律賓的旗艦計畫，是在馬尼拉以北興建占地1620公頃的人工智慧（AI）製造基地，可能迫使原住民族家庭遷離。

此外，外界也關注東協與中國能否在菲律賓擔任輪值主席國期間，達成延宕多年的「南海行為準則」（Code of Conduct）。一名參與峰會籌備工作的東南亞外交官告訴法新社，他不預期這次峰會能簽署準則。

新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究院」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）東協研究中心前主任鄧秀明（Siew Mun Tang）說：「如果真的達成，那會是個小小的奇蹟。」