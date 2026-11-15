以軍空襲汗尤尼斯 擊斃哈瑪斯武裝部門高階指揮官

以色列軍方今天表示，已空襲哈瑪斯（Hamas）武裝部門1名高階指揮官。哈瑪斯消息人士告訴路透社，以軍這次空襲在汗尤尼斯（Khan Younis）擊斃高階指揮官阿布尤尼斯（Samir Abu Younis）。

哈瑪斯隨後證實阿布尤尼斯身亡，並表示將於今天下午在加薩走廊（Gaza Strip）南部的汗尤尼斯為他舉行葬禮。

53歲的阿布尤尼斯曾擔任哈瑪斯武裝部門拉法旅（Rafah Brigade）指揮官。他自1991年起便是卡薩姆旅（Al-Qassam Brigades）成員，並曾在拉法擔任多項高階作戰職務。

醫護人員表示，阿布尤尼斯在汗尤尼斯馬瓦希（Mawasi）地區的街道上遭空襲身亡，另有多人受傷。

2025年10月達成的停火協議雖然使大規模戰鬥停止，但並未阻止以色列持續發動攻擊，也未能促使哈瑪斯解除武裝。

加薩衛生當局表示，停火生效以來，至少已有1600名巴勒斯坦人喪生；同一期間則有5名以色列士兵陣亡。