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馬克宏批限縮援助烏克蘭形同認輸 恐釀新戰爭

中央社／ 巴黎14日綜合外電報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，試圖限制對烏克蘭援助的國家，是想強迫烏克蘭接受「不公正的和平」，並警告此舉將導致另一場戰爭

馬克宏在社群媒體發表上述聲明之際，美國正居中斡旋烏克蘭與俄羅斯談判，試圖結束這場始於莫斯科2022年全面入侵的戰爭。

法新社報導，馬克宏說，「那些想限縮對烏克蘭援助的人，骨子裡就是想強迫烏克蘭接受不公正的和平」，進而迫使整個歐洲接受這樣的結果。

「這是認輸的心態。這將埋下另一場戰爭的禍根。這不能是法國的立場。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在今天公布的談話中表示，華府已提議，由基輔當局割讓領土給莫斯科，換取烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。

澤倫斯基說：「美方提出一個問題：『如果烏克蘭加入北約？烏克蘭會撤出頓巴斯（Donbas）嗎？』這是首次有人提出這個問題。」

在阿布達比（Abu Dhabi）舉行的兩天會談未取得突破後，美國特使庫許納（Jared Kushner）與魏科夫（Steve Witkoff）12日分別會晤俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與澤倫斯基。

不過，談判確實促成協議，歐洲國家將參與未來旨在結束戰爭的會談。昨天在愛爾蘭首都都柏林（Dublin），歐洲選出法國、德國、義大利、英國與波蘭5國派代表參與會談。

馬克宏表示，在推動烏克蘭實現「公正且持久的和平」的努力中，「歐洲必須充分參與」。

他說，烏克蘭的盟友必須清楚闡明戰後願景，包括向俄羅斯說明；「我們也必須具體說明，為了歐洲的長期安全，我們期待美國扮演什麼角色」。

馬克宏另指出，他認為普丁不想談判，而且隨著冬季逼近，普丁正加強以無人機與飛彈攻擊平民和能源基礎設施，企圖擊垮烏克蘭。「這意味著我們必須持續提供財政援助，並協助烏克蘭保護人民、發電廠與電網。」。

烏克蘭 馬克宏 戰爭

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