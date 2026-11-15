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COP31／5歲女孩、74歲阿公 上街聲援氣候行動

聯合報／ 特派記者林奐成洪欣慈／安塔利亞報導
氣候大遊行登場，老人小孩集聚一堂，其中也有年僅5歲的孩童參加遊行，抗議森林遭到砍伐。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行登場，老人小孩集聚一堂，其中也有年僅5歲的孩童參加遊行，抗議森林遭到砍伐。特派記者林奐成／攝影

氣候大遊行登場，老人小孩集聚一堂，凸顯氣候行動跨越世代，土耳其當地環團也積極針對伐林和海洋議題發聲。安塔利亞青年莎莉帶著一家人和年僅五歲的妹妹來參加遊行，抗議森林遭到砍伐，「別讓森林遭到破壞，讓混凝土建築無節制地蔓延。讓我們共同努力，創造一個綠色的世界！」

「我們正在耗盡這個世界的資源，沒有東西可以留給兒孫！」挪威環團「阿公阿嬤救氣候」七十四歲成員迪曼搭機前來聲援，他痛批挪威作為世界第七大石油主口國，石油公司持續在北海鑽探，政府罔顧石油燃料的需求正在下降，竟補助鑽探資金給石油公司，「我們必須降低對能源的依賴，以及減少消費」。

迪曼批評，挪威的石油和天然氣主要輸往歐盟，但現在歐盟已表示不想購買，「等到石油準備好的時候，就沒有市場了。這實在太愚蠢了！」

「我們正在捍衛生存權，對抗全球發生的一切不公現象，包括戰爭和對自然的掠奪！」參與遊行的土耳其當地環境志工聯盟成員表示，氣候變遷的影響顯而易見，氣溫升高、冷熱交替劇烈，還出現「一天之內歷經四季」情況；因自然環境遭破壞而失去棲息地的昆蟲和鳥類已無處覓食，不得不來到人們耕作的農田，對農作物造成損害。

海洋生態同樣遭到衝擊。土耳其「托羅斯山脈與地中海沿岸環境保護協會」成員穆斯塔法指出，由於海水升溫，別處的物種遷移到地中海，直接威脅本地的海洋物種，數量大量減少。

挪威環團「阿公阿嬤救氣候」74歲成員迪曼搭機前來聲援，痛批挪威作為世界第7大石油主口國，石油公司持續在北海鑽探。特派記者林奐成／攝影
挪威環團「阿公阿嬤救氣候」74歲成員迪曼搭機前來聲援，痛批挪威作為世界第7大石油主口國，石油公司持續在北海鑽探。特派記者林奐成／攝影

挪威 環團 石油 氣候變遷 海洋 森林

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