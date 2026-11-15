COP31／氣候大遊行 數千人雨中怒吼「終結碳殖民」

「終結化石燃料！終結『碳』殖民主義！」一年一度的氣候大遊行，昨天在第卅一屆氣候峰會舉辦城市安塔利亞登場，數千名環團人士和民眾在雨中走上街頭，要求各國談判代表對氣候變遷做出快速行動、遏止全球暖化，同時發出反對戰爭、反對伐林破壞環境的怒吼。

遊行雖然在街頭舉辦，但土耳其警方一早就在遊行街道兩側，架起密不透風的欄杆，將遊行團體與市民生活空間隔開，並對參加者進行嚴格搜身安檢，防範恐怖攻擊。兩側居民只能從陽台遠遠向遊行團體揮手、呼喊口號，凸顯與人民生活息息相關的氣候議題，卻無法與城市共融並存。

聯合報及願景工程基金會長期關注氣候議題，連續第六年派採訪團全程參與氣候峰會。這場遊行從安塔利亞的艾丁坎薩公園起步，一直走到老城區的共和廣場，途中環團呼喊口號「有錢打仗，卻餵不飽窮人。立刻提供氣候資金！」、「叫大型汙染者付費！」

主辦團體「人民氣候峰會」成員艾爾哈姆指出，土耳其面臨多重環境危機，除了北海、馬爾馬拉海、愛琴海及地中海受到工業廢水與塑膠汙染，沿海地區也因觀光旅館等建設而改變自然環境，伐林及採礦也威脅地方居民的土地與生計。

她說，私人企業推動金礦或煤礦開採計畫，進入村莊及農場開發，儘管民眾試圖透過司法途徑阻止，但政府常透過修改法規讓計畫重新啟動；環境問題不應只從經濟利益出發，必須正視開發對社區與自然生態造成的影響。

印尼環團成員瓦達妮表示，該國面臨氣候危機與全球暖化衝擊，更受到聖嬰現象影響，必須關注森林及土地火災問題。棕櫚油企業大規模砍伐森林，甚至透過焚燒來開墾土地，加劇環境破壞，「ＣＯＰ31氣候談判必須以人民的需求為出發點，而非以企業獲利為優先」。

數千名環團人士和民眾在雨中走上街頭，要求各國談判代表對氣候變遷做出快速行動、遏止全球暖化。特派記者張文玠／攝影