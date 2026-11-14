捷克智庫兵推大陸封鎖台灣 歐美軍事經濟嚇阻成關鍵

捷克智庫近期舉行跨國兵棋推演，模擬大陸封鎖台灣情境，約30名跨國專家參與，中央社記者以「觀察員」身分獲邀出席。智庫指出，在此情境中，歐美若能及早對大陸施加經濟壓力，同時強化軍事嚇阻，或有機會避免危機升高。

捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（EuropeanValues Center for Security Policy, EVC）過去已舉辦20多場類似演習，對象涵蓋加拿大至菲律賓的外國政府與企業。而此次在布拉格舉行的跨國安全兵棋推演，模擬大陸封鎖台灣、俄羅斯威脅波羅的海國家，以及歐洲因依賴大陸供應鏈而遭受經濟脅迫等情境。

約30名捷克與外國安全專家、前軍事將領與政治人物參與，各自扮演不同國家或國際組織的決策者。例如，中華民國總統由前數位發展部次長闕河鳴扮演，捷克前外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）扮演歐洲理事會主席，前捷克總參謀長雷赫卡（Karel Řehka）則扮演北約秘書長，退役將領費克斯（Miroslav Feix）擔任北約歐洲盟軍最高司令。

主持人介紹虛構情境後，給予參與者70分鐘研擬對策，思考各自代表的國家及機構應採取哪些行動，並嘗試透過外交協商、經濟制裁與軍事部署阻止危機升高。整場兵推歷時一天，除午餐休息外，參與者不得隨意離開。

● 兵推模擬俄中聯手施壓 考驗台灣、北約與歐盟應對

這場演習設定時間為2027年3月，假設大陸先透過外交管道警告歐洲與亞洲民主國家，不得介入台灣問題，否則將採取經濟報復措施；同時，俄羅斯疑似在波羅的海民用航運航線附近布設水雷，導致船舶保險費用大幅上漲，波羅的海國家的物資運輸受到影響。

北大西洋公約組織（NATO）、歐盟及亞洲夥伴必須在3週內研擬對策，避免局勢進一步惡化。

這項情境部分參考北約歐洲盟軍最高司令格林克維奇（Alexus G. Grynkewich）先前提出的警告。他曾表示，如果大陸國家主席習近平對台灣採取軍事行動，可能與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）協調行動。

演習初期，扮演美國總統的參與者表示，將與普丁直接溝通，認為俄羅斯不至於攻擊北約。然而，隨著情勢發展，雷赫卡隨即召集北大西洋理事會，試圖統一盟國立場。

參與者最後同意啟動「北大西洋公約」第4條，針對盟國所面臨的安全威脅進行共同磋商，並增加北約軍艦在波羅的海的活動。歐盟方面則同意加強對TikTok及其他平台假訊息的監控，但未能就新的對俄制裁措施達成共識。

● 大陸封鎖台灣引發能源危機 俄羅斯以能源優惠分化歐洲

演習接著設定俄羅斯提出一項具有誘惑力的方案，向有意願的歐洲國家提供為期20年的石油及天然氣優惠供應合約，條件是終止對俄羅斯的制裁。這項提議被認為可能加深歐洲內部的分歧。

另一方面，大陸決定對台灣實施海上封鎖。台灣不僅是全球重要的半導體生產中心，也高度依賴外部能源供應，尤其是液化天然氣。

據捷克媒體Seznam Zpravy引述，「歐洲價值安全政策中心」執行長楊雅嚳（Jakub Janda）指出，台灣一旦遭到海上封鎖，能源供應將開始倒數，可能在數週內就必須面對是否採取強力反制行動的抉擇，其中美國介入的可能性相當高。

演習最後以北京擊沉前往支援台灣的美國軍艦作為結局，象徵局勢已經逼近全面軍事衝突。演習並未進一步模擬全面戰爭爆發後的軍事發展。

楊雅嚳表示，這次情境中的嚇阻策略已經失敗，對歐洲與亞洲的民主國家而言都是挫敗。「如果歐洲與美國能及早對大陸施加更強大的經濟壓力，並採取更明確的軍事嚇阻措施，或許有機會阻止局勢升高。」

● 歐洲對大陸供應鏈依賴 恐成俄中聯手施壓弱點

楊雅嚳指出，這次演習的特殊之處，在於除了俄羅斯的軍事威脅，也納入歐洲對大陸供應鏈的依賴，尤其是稀土及相關工業原料。

他警告，大陸若在衝突前限制供應鏈，恐導致歐洲部分工業停擺，加上電信、港口及醫院等重要設施仰賴大陸技術，一旦遭干擾，將衝擊歐洲運作，也可能為俄羅斯提供可乘之機。

此外，楊雅嚳指出，歐洲一項弱點是戰略物資儲備不足。例如部分藥品已很少在歐洲生產，主要仰賴亞洲進口，一旦供應鏈中斷，民生及醫療體系可能受到影響。

扮演歐洲理事會主席的利帕夫斯基也表示，演習凸顯俄羅斯與大陸經濟利益的複雜關係及相互連結，兩國正有系統地為局勢升高做準備，近年也持續採取相關行動。

● 捷克未完成北約7成任務 前總參謀長籲提高危機意識

演習也凸顯美國同時面對歐洲及亞洲危機時，可能必須決定軍事資源的優先部署方向。美國近年持續要求歐洲盟國承擔更多自身防衛責任，捷克在履行北約承諾方面則仍有落差。

根據捷克軍方本週通過的軍隊發展計畫，捷克目前尚未完成北約交付任務中的70%。

雷赫卡表示，全球正處於具有重大轉折意義的時刻，但捷克政府政策及社會整體的危機意識，尚未充分反映當前安全情勢的急迫性。此外，政府除了制定計畫，也必須透過實際演練，找出制度、法律及行政程序上的不足。

楊雅嚳表示，北約本身也會舉辦類似危機管理演習，但捷克部長級官員很少參與。

值得注意的是，這次演習捷克現任政府官員並未獲邀出席。扮演捷克總理角色的前外交官席迪維（JiříŠedivý）表示，這類演習有助於政府提前思考短期內可能發生的安全情境，若現任政府政治人物參與，將更具實際意義。」