族裔與政治衝突升高 南蘇丹首次全國大選延至2027年2月舉行

在國內族裔與政治衝突日益加劇的情況下，全球最年輕的國家南蘇丹今天宣布，首次全國大選將從原訂今年12月延期至明年2月舉行。

法新社報導，南蘇丹國會與總統選舉此前已數度延宕，原訂今年12月22日舉行，如今再度延期。聯合國（UN）曾警告，選舉投票可能引發大規模衝突。

南蘇丹選舉委員會在社群媒體公布新的選舉時程，將投票日延至2027年2月11日，投票結果預定於4天後公布。

近幾個月來，南蘇丹總統基爾（Salva Kiir）政府軍與遭拘押的前第一副總統馬查爾（Riek Machar）的支持者之間，爆發日益激烈且造成傷亡的衝突。

南蘇丹2011年脫離蘇丹獨立，但基爾與馬查爾的部隊於2013年至2018年間爆發內戰，造成至少40萬人死亡。馬查爾被控犯下「危害人類罪」，自2025年3月起遭到軟禁。

聯合國南蘇丹人權委員會表示，近幾個月來的緊張情勢升高「衝突再起及發生暴行罪的風險」，該委員會10月時指出，舉行選舉可能引發新一輪衝突。