捷克籍歐洲議員頻遭中國施壓 批北京恐嚇、強調不退讓

3名捷克籍歐洲議員近期接連與中國發生爭端，包括訪台遭中方抗議、入境北京遭扣留，以及中國官媒錯誤引用言論。議員克魯蒂萊克表示，中國無權恐嚇歐洲議員，中方此舉意在阻止歐洲政治人物與台灣合作，歐洲議員不應因此退讓。

捷克新聞通訊社（CTK）報導，政界人士認為，這些案例顯示中國正以各種形式向歐洲議員施壓。

隸屬公民民主黨（ODS）、捷克籍歐洲議員克魯蒂萊克（Ondrej Krutilek）因10月底隨歐洲議會代表團訪問台灣，收到中國駐歐盟使團的抗議信函。

信中指出，中方注意到克魯蒂萊克參加在台灣舉行的福爾摩沙俱樂部（Formosa Club）年度會議，並與台灣官員會面，認為相關行為嚴重損害中國核心利益，違反一個中國原則。

中方除表達抗議，也要求克魯蒂萊克尊重「一中原則」，避免與台灣當局進行任何官方接觸，並勿向支持台灣獨立的勢力釋放錯誤訊號。據報導，其他歐洲議員也收到類似信函。

克魯蒂萊克表示，中方抗議並不令人意外，因為北京長期對與台灣保持往來的政治人物施壓。他強調：「中國沒有任何權利恐嚇歐洲議會議員，也沒有權利干涉我們的議會職務活動。」

克魯蒂萊克認為，中方此舉是有系統地試圖阻止歐洲政治人物與台灣合作，歐洲議員不應因此退讓。他並強調，歐盟雖應維持與中國的務實對話，但不應以犧牲發展台灣關係為代價。

克魯蒂萊克以捷克經驗為例表示，與台灣合作已為捷克帶來投資及就業機會；相較之下，中國在相關方面大多未能兌現承諾。

另一位隸屬海盜黨（Pirates）的捷克籍歐洲議員葛洛娃（Marketa Gregorova）10月底隨歐洲議會國際貿易委員會代表團抵達北京時，遭中國當局攔查並扣留約1個半小時，是15人代表團中唯一遭遇此情況的成員。

葛洛娃表示，儘管持有外交護照及正式邀請函，中方官員仍拒絕說明扣留原因，並禁止她使用手機。她先在護照查驗處等候約1小時，隨後又被帶往一間有數名警察在場的房間，停留約30分鐘。

葛洛娃日前接受媒體訪問時表示，至今仍不清楚遭扣留的原因，不排除事件可能與一名涉嫌在捷克從事間諜活動的中國公民有關，但目前沒有證據證實兩者存在關聯。她已要求中方說明，並計畫向歐洲議會領導層反映。

此外，歐洲人民黨（EPP）捷克籍議員戴霍奇（Tomas Zdechovsky）則指控中國官媒錯誤使用他的名字，將另一名捷克籍歐洲議員杜斯達（OndrejDostal）的發言冠在他名下。

杜斯達日前代表捷克極左派政黨「夠了！」（Stacilo!）赴北京參加論壇。中國環球電視網（CGTN）及中國國際廣播電台（CRI）報導杜斯達接受訪問的內容時，卻錯誤標註戴霍奇的姓名，使外界誤以為戴霍奇曾讚揚中國數位科技及城市治理模式，相關內容隨後也在社群媒體流傳。

戴霍奇認為，這可能不是單純的編輯錯誤，而是有意識的資訊操弄。他強調，無法接受中國官媒濫用其姓名，將從未說過的話歸於他名下，也認為事件反映中國試圖影響歐洲資訊空間的更廣泛操作。

戴霍奇計畫將此事提交歐洲議會公民自由、司法及內政委員會（LIBE），並透過質詢歐盟執委會進一步處理，同時已向中國駐捷克大使館反映。

這3起事件分別涉及外交施壓、人身管制及媒體資訊操作，也使中國與歐洲議會議員之間的關係再度受到關注。