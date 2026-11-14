美空軍大尉沖繩涉酒駕被捕 距美日同意防範美軍犯罪措施僅一周

14日凌晨，駐日本沖繩嘉手納基地的27歲美國空軍大尉在沖繩市涉嫌酒後駕車，遭警方以現行犯逮捕。此案為太平洋盟友美日之間的緊張關係再添波折。

琉球朝日放送（QAB）、共同社、法新社報導，警方表示，這名男子14日凌晨3時左右，在沖繩市諸見里的縣道85號線酒後駕駛。警方見一輛汽車看到巡邏車後加速，覺得可疑，因此要求駕駛停車盤查，聞到他身上有酒味，酒測後發現其呼氣酒精濃度約為標準值的3倍，當場將他逮捕。

據琉球朝日放送報導，他面對警方調查時部分否認涉案，表示：「我認為體內殘留的酒精低於標準值，而且住家就在附近，所以覺得開車沒有問題。」

美日兩國政府一周前才同意採取措施，防止駐日美軍人員在沖繩犯案。此前沖繩發生一起疑涉美國陸戰隊員的殺人案，引發當地民眾強烈不滿。

美方官員上周也表示，將延長低階軍人的宵禁至12月7日，並禁止所有軍人在午夜至清晨5時於住處以外的地方飲酒。沖繩縣警察本部發言人向法新社表示，不清楚他是否違反美方實施的宵禁規定。

目前約有5萬4000名美軍人員駐紮日本，多數集中在沖繩。美軍人員涉及的犯罪案件，長期是美日這對緊密安全盟友之間的棘手問題。

截至發稿前，嘉手納基地官員尚未回應。

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