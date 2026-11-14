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法國將再掀示威 爭取兒童權益、反對保障警察用武法案

中央社／ 巴黎14日綜合外電報導
法國今天將再度舉行抗議集會。路透社
法國今天將再度舉行抗議集會。路透社

法國今天將再度舉行抗議集會，示威者將表達對通膨的不滿、爭取兒童權益，以及反對一項為警察使用武器提供更多保障的新法案

法新社報導，法國是歐盟第2大經濟體，一個多月來，高中封鎖校園行動及抗議生活成本高漲的示威持續延燒。法國明年將舉行總統大選，極右派認為這是取得政權的最佳機會。

這些示威集會大致維持和平，但有零星暴力事件發生，也傳出警方執法過當的指控。

法國民眾預計連續第5個週六走上街頭，在首都巴黎舉行的主要集會將於下午1時（台灣時間晚間8時）開始，全國各地另有數十場集會。

在巴黎，黃背心運動將加入高中生、工會及其他倡議人士的行列，為兒童爭取權益，或者反對一項讓警察使用武器時獲得更多法律保障的法案。

倡議人士近幾個月來要求加強保護兒童，讓孩童免於遭受性侵害。

其他示威者將抗議國會正在審議的一項新法案，該法案將讓使用武器的警察享有正當防衛推定。

支持者表示，這項法案有其必要，可避免警方一旦使用武器，就自動被懷疑過度使用武力。支持者包括極右派政黨國民聯盟（National Rally），該黨的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）有意角逐總統。

倡議人士則主張，這項法案形同授予「殺人執照」。該法案已獲國會下議院國民議會（NationalAssembly）通過，即將送交參議院審議。

他們指出，在法國，多數遭指控涉及警方執法過當的案件很少進入刑事法院審理，新法案將使追究維安人員的責任變得更加困難。

法國 警察 法案

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