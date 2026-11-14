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柏林台灣會議 美記者揭中國施壓外媒淡化台灣國家地位

中央社／ 柏林14日專電

第5屆「柏林台灣會議」12日至13日舉行，美國學者葛來儀在會上指出，中國正透過多種手段，在國際間系統性孤立台灣。前彭博駐台記者何貴森也以自身經驗為例指出，曾因在報導中以「國家」稱呼台灣，導致彭博在中國的營運許可受到威脅。

第五屆「柏林台灣會議」（Berlin TaiwanConference）本週在柏林國家圖書館舉行，今年以「Focus on Taiwan」（聚焦台灣）為主題。前總統蔡英文透過預錄影片致詞，分享台灣公民社會活力；德國外交部亞太司總司長哈特曼（Frank Hartmann）也出席演說。

首場座談以「台灣在世界上的關鍵角色」為題，邀請美國德國馬歇爾基金會（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）、資深美籍駐台記者何貴森（Chris Horton）、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）執行長裴德倫（Luke de Pulford），及德國國會議員福克曼（Johannes Volkmann），從外交、媒體、國會及經濟角度探討台灣國際處境。

去年出版台灣主題著作「幽影之國」（GhostNation）的前彭博（Bloomberg）駐台記者何貴森指出，中國長期透過政治與商業壓力影響國際媒體。他以自身經驗為例表示，曾在一篇台美海巡合作報導中以「國家」稱呼台灣，隨後遭北京強烈抗議，彭博在中國的營運許可甚至受到威脅。

何貴森說，國際媒體經常以「自治島嶼」、「島嶼民主政體」等詞彙描述台灣，卻不會以相同方式稱呼英國或澳洲。他認為，這些用語淡化台灣的國家地位，也反映中國對國際新聞報導的影響。

葛來儀進一步說明，中國正「系統性孤立」台灣，透過外交影響力，使部分國家限制台灣航班使用相關空域、拒絕承認台灣護照、阻礙台灣代表參與國際會議，甚至施壓企業更改台灣名稱，全面限縮台灣的國際活動空間。

她批評，國際社會對中國施壓的反制仍然不足，建議七大工業國集團（G7）建立共同應對機制，並設立企業保密通報管道，協助遭受中國政治及商業壓力的國家與企業。

談及美國期中選舉結果對台灣政策的影響，葛來儀表示，川普總統可能因國會政治版圖改變而受到一定制約，但行政部門仍掌握相當大的權力，尤其在關稅政策及與中國國家主席習近平的互動方面。她直言，川普過去部分涉台言論相當令人擔憂。

德國國會議員福克曼則從自己選區的經濟利益切入，強調台海和平與德國產業及民眾生活密切相關。他引述德國國會近期聽取的一項研究指出，若台海爆發軍事衝突，歐洲國內生產毛額（GDP）可能萎縮8%至10%，衝擊甚至超過全球金融危機及COVID-19疫情。

會議現場交流熱絡。駐德代表處指出，兩天共舉行7場座談，涵蓋台灣國際角色、地方選舉、經貿科技合作、校際交流、全社會韌性及旅德台灣人生活等議題，吸引來自10餘國、約200人與會，包括政界人士、學者、企業界及公民社會代表熱情參與。

柏林 會議

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