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傳川普與其他四方安全對話領袖 17日馬尼拉會晤

中央社／ 馬尼拉14日綜合外電報導
美國總統川普。路透社
美國總統川普。路透社

據2名熟悉籌備工作的人士透露，美國、日本、澳洲及印度領袖預計17日在馬尼拉舉行的亞洲重要會議場邊會晤。這將是「四方安全對話」（Quad）成員國領袖睽違2年再次舉行峰會。

路透社報導，由印太地區強權組成的四方安全對話，普遍被視為抗衡中國在區域內日益增長影響力的力量，儘管成員國表示，這個組織並未針對任何特定國家。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）上月曾表示，四方安全對話領袖可能在東南亞國家協會（ASEAN）峰會場邊會晤。東協峰會將於15日在菲律賓首都馬尼拉登場。

其中一名消息人士表示，關鍵礦產供應預料將列入四方安全對話峰會議程。

這名因未獲授權對媒體發言而要求匿名的人士說：「為確保全球能源供應，領袖們可能會討論如何維持商業航道自由通行、不受阻礙。商船遭攻擊的問題也很可能列入討論。」

第2名消息人士表示，四方安全對話領袖預計將在美國總統川普17日抵達馬尼拉後不久會面，當天也是東協峰會最後一天。該名消息人士來自菲律賓政府，且熟悉相關籌備工作細節。

這場馬尼拉會晤將是川普去年重返白宮以來，四方安全對話領袖首度舉行峰會。

四方安全對話領袖上次舉行峰會是在2024年9月，地點位於美國德拉瓦州。當時各方重申對自由開放印太地區的承諾，並宣布多項強化海上安全合作的倡議。

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