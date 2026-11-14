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加拿大總理：已與川普談話 美加貿易協議取得進展

中央社／ 馬尼拉14日綜合外電報導
加拿大總理卡尼。法新社
加拿大總理卡尼。法新社

加拿大總理卡尼今天表示，他已與美國總統川普（Donald Trump）進行長時間且具實質意義的談話，兩國正朝達成貿易協議的方向取得進展，不過目前尚未達成協議。

路透社報導，卡尼（Mark Carney）目前正在菲律賓進行國是訪問，並與東南亞各國領袖會晤。

他也強調，加拿大不會退出北大西洋公約組織（NATO），並指出自由歐洲的安全架構將由自由的歐洲與北約共同決定，而非由俄羅斯主導。

加拿大 川普 貿易協議

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