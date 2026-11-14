多國領袖前晚剛聚餐 都柏林峰會晚宴旁現爆裂物

愛爾蘭陸軍拆彈專家今天在首都都柏林市中心一棟辦公大樓安全拆除一枚簡陋但具殺傷力的爆裂物；各國領袖一天前才在附近的峰會晚宴地點共進晚餐。

路透社報導，愛爾蘭警方表示，今天下午接獲通報指梅里恩廣場（Merrion Square）一棟建築內發現可疑裝置隨即前往處理。

包括歐洲聯盟（EU）及非歐盟國家在內的歐洲政治共同體（European Political Community）領袖，昨天才在廣場另一側的場地共進晚餐。

警方透過聲明表示：「根據愛爾蘭警察署（Garda）初步評估，已請求國防軍爆裂物處理小組（EOD）到場。爆裂物處理小組已將這枚簡陋但可引爆的裝置安全拆除。」

聲明補充說，相關調查正在進行中。聲明並未說明警方研判炸彈何時被放置，也未透露有關這枚裝置的其他細節。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、英國首相柏南（Andy Burnham）以及受邀出席活動的加拿大總理卡尼（Mark Carney），昨晚都出席了在愛爾蘭國家美術館（National Gallery of Ireland）舉行的晚宴。