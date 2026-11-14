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教宗重返第二故鄉 百萬人夾道歡迎

中央社／ 秘魯奇克拉約13日綜合外電報導

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天重返他的第二故鄉秘魯奇克拉約（Chiclayo），約有100萬人夾道歡迎。

法新社報導，這趟訪問是教宗南美洲之行令人動容的重頭戲，回到當年以本名普瑞弗斯特（RobertFrancis Prevost）為教會服務近10年的城市，約50萬人不畏沙漠酷熱參與彌撒。

現年71歲的教宗滿面笑容地說：「回到奇克拉約真是喜悅！」儘管他身穿厚重祭衣，仍似乎不受烈日影響。

教宗說：「感謝大家的關愛、支持與祈禱，尤其是在這段考驗期間為我的健康祈禱。在天主的幫助下，我正逐漸克服一切。」教宗先前動手術確診肺腺癌。

信徒湧入秘魯廣大的皮門特爾平原（Pampas dePimentel）。露天彌撒開始前，軍人分發飲水，消防人員則向朝聖者灑水降溫。現場氣溫在上午便升破攝氏30度，許多家庭在塵土中跋涉數小時。

教宗生於美國，同時擁有秘魯公民身分，曾於2015年至2023年擔任奇克拉約主教。他在首次以教宗身分發表談話時，曾從聖伯多祿大教堂（St. Peter'sBasilica）陽台以西班牙語向他「摯愛的奇克拉約教區」致意。

在毀滅性洪災與COVID-19疫情等艱困時期，他始終關懷貧困社區。居民至今仍記得他穿上雨靴涉水協助受困家庭。

65歲信徒阿洛尤（Cesar Arroyo Serquen）天一亮便出發，他說能見到教宗「是天主賜予的喜悅，是對我們人民的祝福，對於奇克拉約人更是如此」。

教宗 羅馬 良十四世

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