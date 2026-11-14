安華盼恢復台馬經濟協商 駐馬代表：維護主權確保經濟安全

台灣10月暫緩推動台馬雙邊經貿相關會議，馬來西亞首相安華12日在國會表示，大馬已聯繫台灣，盼恢復台馬經濟合作委員會會議。駐馬代表連玉蘋今天接受中央社記者訪問表示，維護國家主權才能確保經濟安全，台商在海外布局時，投資權益的保障也很重要，台馬雙方相關單位正持續溝通，盼累積更多互信。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表連玉蘋指出，目前台灣對馬國投資金額超過美金170億元，近幾年雙邊貿易內容也可以看出投資帶動貿易的情形。在現今半導體、AI產業持續發展下，未來的投資已是供應鏈的移動、生態系的重建，而不僅僅是單一投資案。

她說，台灣在10月時暫緩推動雙邊經貿相關會議，目前台馬雙方相關單位正持續溝通中。馬國政府應正視兩國目前緊密的經貿關係，累積更多互信，為未來更多的合作，創造更有利的條件。

連玉蘋認為，維護國家主權才能確保經濟安全，尤其在高科技或戰略型產業更是如此，台商在海外布局時，投資權益的保障非常重要。

馬來西亞製造業聯合總會總會長李祖國（JacobLee）受訪表示，馬來西亞在電子和半導體工業領域已深耕50年。在這50年裡，台灣參與建立馬來西亞的半導體供應鏈，也在高科技製造、零件供應及員工培育方面，為本地中小企業提供很大的幫助。

他指出，台灣和大馬貿易往來，以及台商工廠在大馬運作均一切如常。今年大馬與台灣在電子業、傳統製造業及貿易方面，都持續朝正面方向發展，雙邊貿易額也持續攀升。

他相信，台商會繼續在馬來西亞作出積極貢獻，包括擴建工廠、提高產量，並帶動更多本地生產供應鏈持續成長。

日經亞洲日前引述馬來西亞政府消息人士報導，台灣擱置與大馬原訂舉行的擴大雙邊貿易會談，凸顯安華涉台言論使雙邊關係趨於緊張，業界擔憂未來半導體投資受到影響。台灣外交部10日在例行記者會上證實，已暫緩推動雙邊投資協商，但仍會持續溝通，盼大馬政府正視雙邊緊密的投資關係。

安華（Anwar Ibrahim）12日在國會回應涉台言論爭議時表示，大馬已聯繫台灣，盼恢復台馬經濟合作委員會會議。他重申，大馬的「一個中國政策」立場從未改變，並表示台馬經貿及投資關係未受這場風波影響，雙邊貿易額持續成長。

台馬雙邊投資協商所涉會議為原訂10月下旬舉行的第11屆台馬經濟合作委員會（MTECC）會議。委員會下設投資工作小組、貿易工作小組、中小企業發展工作小組及企業諮詢小組。其中，中小企業發展工作小組與貿易工作小組均已開會。企業諮詢小組則於9月22日在吉隆坡舉行第7屆聯席會議，彙整產業界建議，提交台馬經濟合作委員會作為政策討論參考。