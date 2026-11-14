烏克蘭星鏈服務受限 美參議員促馬斯克保留紀錄

美國民主黨聯邦參議員已要求馬斯克（Elon Musk）保存旗下太空探索科技公司（SpaceX）限制烏克蘭使用星鏈（Starlink）與星盾（Starshield）衛星服務的所有相關紀錄。

路透社報導，烏克蘭部隊表示，星鏈的軍規版星盾對前線通訊與無人機操作至關重要，有助他們防禦俄羅斯的無人機與飛彈攻擊。

但烏克蘭官員10月中旬抱怨，這項服務在未經說明或預警的情況下遭到限制，這削弱了他們對俄軍執行複雜打擊任務的能力，也拖慢用於擊落俄方攻擊無人機的攔截無人機反應速度。

新罕布什爾州聯邦參議員夏亨（Jeanne Shaheen）與德拉瓦州聯邦參議員昆斯（Chris Coons）在致馬斯克的信中表示：「10月與11月實施的限制措施，現在引發一種令人不安的可能性，即連美國政府所仰賴的系統，也持續存在這些弱點。」

他們要求馬斯克在11月30日前提供書面確認，證明「已採取所有適當的保存措施」。

這些國會議員尋求調閱SpaceX自9月1日以來的紀錄，包括所有與烏克蘭境內星鏈及星盾有關的通訊記錄，以及馬斯克、SpaceX高層與白宮和五角大廈之間的通訊。

夏亨與昆斯表示，SpaceX掌控攸關國家安全的通訊系統，這些限制措施使外界對此產生「嚴重疑慮」，並批評其中存在「決策過程不透明」的問題。

路透社10月報導，限制烏軍使用星盾服務的命令是來自白宮內部。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）反駁這項說法，表示關於烏克蘭使用這項服務的決定，是由SpaceX與馬斯克定奪。

同月晚些時候，烏克蘭表示星鏈與星盾均運作正常。然而，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）昨天指出，烏軍部隊再次記錄到星盾通訊中斷的情況。