日本擬編5年60兆日圓防衛預算 部會攻防升溫

日媒今天引述消息人士披露，日本政府正在協調編列未來5年的防衛預算總額達60兆日圓規模，而防衛省試算必要經費為「70兆到80兆日圓」，不過財務省則主張約「50兆日圓」。

日本政府今年底預計修訂的安全保障相關3文件（安保相關3文件）將決定日本未來5年的防衛預算總額。共同社13日引述多名消息人士報導，日本政府正在朝2027年度到2031年度，5年總共60兆日圓規模的方向協調。

報導指出，外界認為，若進一步增加防衛預算，勢必需要大幅增稅以確保財源，然而日本政府目前傾向避免加稅。至於此舉能否獲美國總統川普政府的理解，目前仍不明朗。

時事通信社今天報導，「防衛力整備計畫」是日本安全保障3文件其中一項文件，將訂定日本2027到2031年度的防衛預算總額。而日本政府計劃因應使用人工智慧（AI）與無人機等新科技的「新型戰鬥方式」，以及打造「拒止能力」以阻止敵方戰略與戰術目的。具體措施為大量採購無人機、購買飛彈等提升持續戰鬥的能力。

對此，日本防衛省（相當於國防部）估計，未來5年的防衛預算最多需要80兆日圓，相當於現行計畫，也就是2023年度到2027年度，5年共43兆日圓的近兩倍。

不過，日本財務省（相當於財政部）對於防衛省估算的金額不以為然，一名財務省幹部直言，「這簡直是天文數字，無法接受」。

而首相官邸一名幹部提到財務省主張約「50兆日圓」的防衛預算時表示，「若把這幾年匯率水準變動納入考量，防衛預算實際上會變少，將難以對外說明」；自民黨內的國防派議員也出面牽制，表示「無法接受」。

川普政府持續要求盟國提高國防支出至占國內生產毛額（GDP）的3.5%。日本今年度GDP預估約為690兆日圓，較現行計畫制定時所依據的2022年度GDP約560兆日圓大幅增加。若日本未來5年防衛預算總額為50兆日圓左右，平均每年約10兆至12兆日圓，無法達到GDP的2%。

報導指出，日本籌措財源並不順利。日本政府有意打算以永久性財源支應防衛預算，一名高官透露「若有必要加稅，必須增發國債」。不過，日相高市早苗身邊的人士透露，在高市推動食品消費稅減稅期間，對於此時增稅態度消極；經濟界也以「會降低投資意願」為由，反對增加法人稅來填補相關缺口。

時事通信社綜合上述因素分析，財務省與防衛省就籌措防衛預算的攻防將日益激烈。

日本現行安保相關3文件所訂定的目標是：2027年度防衛費與相關經費合計提高至占GDP的2%。財源則是透過檢討政府支出，以及調高法人稅、所得稅與香菸稅等方式籌措。