英國拉肯希斯基地疑現無人機 美國空軍採取應對措施

美國空軍發言人表示，駐英國拉肯希斯皇家空軍基地（RAFLakenheath）的美國空軍人員，今晚針對疑似未經授權的無人機活動採取應對措施，人員、飛機及基礎設施均未受影響。

路透社報導，美國空軍發言人透過電子郵件表示：「我們持續與駐在國對口單位密切合作，以確保美軍人員、美國與駐在國平民、承包商以及我們所有家屬的安全。」

英國國防部指出，美國空軍安全部隊人員已對未經授權的無人機活動通報採取應對措施，目前狀況已解除，發言人並透過電郵聲明強調：「我們正與他們密切合作以釐清事實，並將在適當時候提供最新消息。」

美國近幾週已將用於攻擊伊朗的轟炸機撤離英國，並將大型空中加油機從英國轉移至德國。隨後有新聞報導指出，這是因為來自伊朗的威脅。

9月27日深夜，一群男子駕駛白色廂型車接近費爾福皇家空軍基地（RAF Fairford），基於安全考量，美國轟炸機隨後撤出該基地。「華爾街日報」也報導，這些加油機是因為伊朗的威脅而轉移。

上月有兩名男子因涉及這起事件遭控罪名，檢察官指控其中一人試圖在英國協助伊朗情報機構。美國司法部本週表示，一名受伊朗支持的民兵組織成員在因刑事指控遭美方拘留期間，曾策畫攻擊費爾福皇家空軍基地。

英國國內情報機構首長10月表示，伊朗加強了針對更難打擊目標所採取的行動力度，例如英國境內的軍事設施。

德黑蘭當局否認涉及費爾福事件，也駁斥任何在英國從事惡意活動的指控。多年來，英國一直指控伊朗涉及針對異議人士以及以色列和猶太目標的陰謀與暗殺未遂行動。