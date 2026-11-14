歐盟敲定歐洲談判代表 英法德義波5國將參與俄烏和談

歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）今天表示，歐盟領袖已同意由英國、法國、德國、義大利及波蘭5個軍事強國與歐盟機構組成代表團，參與烏克蘭和平談判。歐洲歷經數月討論，終於敲定由哪些國家代表歐洲參與談判。

路透社報導，柯斯塔在都柏林（Dublin）峰會結束後表示，「在所有攸關烏克蘭未來及歐洲大陸安全的討論中，歐洲都必須發出明確且一致的聲音。」

俄羅斯克里姆林宮今天表示，若歐洲國家確實有意促進和平，俄方願意讓歐洲參與談判。俄國官員也主張，應先就歐洲安全架構達成廣泛協議，再討論俄烏戰爭細節。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）形容克宮說法是「老調重彈」，並表示歐洲與美國已達成共識。他強調，「烏克蘭若沒參與，就不能討論烏克蘭問題；歐洲若沒參與，也不能討論歐洲問題。此外歐洲安全架構早已存在，沒必要重新討論。」

美國談判代表庫許納（Jared Kushner）12日在莫斯科表示，他已開始與歐洲夥伴討論歐洲安全架構。

英國、法國、德國、義大利及歐盟代表本週出席阿布達比（Abu Dhabi）舉行的俄烏談判。俄羅斯與烏克蘭均表示會談已取得一些進展，但領土等關鍵議題未見突破。

歐盟官員表示，未來歐洲代表團可能由上述5國的國家安全顧問，以及歐盟執委會（EuropeanCommission）和歐盟理事會（European Council）代表組成，北大西洋公約組織（NATO）預料也將派員參與。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭前，曾要求北約撤走駐紮在1997年後入盟國家的部隊，但遭北約拒絕。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，俄方要求討論歐洲安全架構，恐將轉移外界對停火的注意力。拉脫維亞總理庫爾伯格斯（AndrisKulbergs）則稱，這類討論是個「陷阱」。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）表示，重點在於歐洲應避免向俄羅斯作出不必要的讓步，「歐洲安全架構也不能修改，因為這正是（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）的要求」。

一名歐洲外交官與另名歐洲官員透露，波蘭、波羅的海國家及北歐國家領袖12日開會時曾警告，不應與美國或俄羅斯共同討論歐洲安全架構。

另外，40個歐洲國家12日在都柏林簽署宣言，強調任何影響歐洲安全的事項，都應由歐洲國家參與決定。