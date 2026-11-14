日本在職最高齡參議員山崎正昭過世 享壽84歲

日本自民黨籍參議院議員山崎正昭為在職中最年長的參議員，他於13日清晨過世，享壽84歲。他出生於福井縣，曾任內閣官房副長官、參議院議長等要職，連續擔任6屆參議員。

福井電視台、朝日電視台報導，山崎出生於福井縣大野市。他從日本大學法學部畢業後，出馬參選福井縣議員並當選，接著在1992年首度當選參議員，而且連續當選參議員，目前正處於第6個任期。

他在前首相小泉純一郎任內擔任內閣官房副長官，並在2013年到2016年擔任參議院議長。他生前屬於舊安倍派，於自民黨派閥政治獻金醜聞（俗稱小金庫事件）延燒期間，在國會的政治倫理審查會承認未如實申報4萬日圓的政治獻金。

日本朝野於今年7月就副首都相關法案僵持不下時，山崎缺席全體會議，使外界擔心他的身體狀況。

日本TBS電視台報導，日相高市早苗得知山崎過世後，於社群平台X發文悼念山崎，並盛讚山崎長年擔任國政要職，於第30屆參議院議長任內「致力於確保議會運作公平、圓滿，對日本憲政發展做出重大貢獻。」

山崎的告別式將在本月17日舉行。

福井縣選舉管理委員會表示，因山崎過世所舉辦的補選，將配合日本統一地方選舉於明年4月25日一起舉辦。