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巴拉圭數位銀行倒閉案 前總統潘尼亞再遭控犯罪共謀

中央社／ 13日綜合外電報導

巴拉圭檢方今天證實，已掌握與倒閉的數位銀行Ueno Bank有關的海外資產下落，同時正尋求就這起銀行倒閉危機，對遭罷免的前總統潘尼亞（Santiago Pena）追加起訴罪名。

法新社報導，這家數位銀行因面臨重大償付能力疑慮於11月3日遭政府接管，導致數以萬計民眾帳戶遭到凍結，讓這個向來政局穩定的國家陷入混亂。

僅僅3天後，參議員便彈劾了潘尼亞。潘尼亞目前正處於審前羈押狀態，被控濫用職權為這家數位銀行謀取不法利益。

儘管巴拉圭中央銀行表示已有180萬名存戶取回款項，但存放在Ueno Bank的大部分資金至今仍下落不明。

檢察官卡布瑞拉（Francisco Cabrera）今天在記者會上表示：「已有數個國家通報發現相關資產。」但他並未具體說明是哪些國家。

他補充說：「我們正採取必要程序，請求凍結這些資產。」

檢方先前曾表示，已請求美國、盧森堡及阿根廷協助追查這筆失蹤資金。

檢方今天同時尋求以「犯罪共謀」罪名起訴潘尼亞，指控他操控5名中央銀行官員組成的集團來包庇Ueno Bank。

根據法新社看到的法院文件，潘尼亞「被認為擔任這個犯罪結構的首腦」。

文件指出，這個集團的「長期目的在於使金融體系與監管機構服膺於瓦茲蓋斯集團（Grupo Vazquez）及Ueno Bank的私人利益」。

現年47歲的潘尼亞被控利用總統影響力，將數百萬美元的政府存款導向Ueno Bank，並無視外界對可疑貸款與償付能力問題的警告，刻意隱瞞或淡化銀行的財務困境。

這位前領袖否認所有指控；一旦罪名成立，他最高將面臨15年有期徒刑。

巴拉圭 潘尼亞 中央銀行

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