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川習APEC會晤前 美中舉行首次貿易委員會會議

中央社／ 華盛頓13日專電

美國總統川普（Donald Trump）預計下週訪問中國，出席在深圳舉行的APEC峰會並會晤中國國家主席習近平。川習再度會晤前，美中經貿官員今天舉行首次貿易委員會會議，以建立公平且平衡的貿易關係。

美國貿易代表署（USTR）今天在X平台發文寫道，貿易代表署、美國財政部今天和中國對口官員舉行首次美中貿易委員會（U.S.-China Board of Trade）正式會議。

貿易代表署表示，川普政府期待持續和中國接觸，「我們致力在全球最大的兩個經濟體之間建立公平且平衡的貿易關係」。

美中於9月正式啟動美中貿易委員會。這項機制是在川普5月訪問北京期間獲准設立。

白宮先前指出，在貿易委員會下，兩國針對雙向各300億美元的非敏感商品給予更優惠關稅待遇的建議達成共識，委員會還成立工作小組，專注解決農業領域的市場准入壁壘。

對於美國出口而言，這些商品包括農產品、魚類與海鮮、原木與木製品、化妝品及醫療器材。就美國進口而言，這些商品包括小型家電、玩具、節日裝飾品及兒童汽車安全座椅等消費性產品。

此外，川普預計17日至19日先後訪問菲律賓及中國，期間將出席在深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，並再度與習近平會晤。這將是兩人今年第3度會面。

在此之前，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）6日與中國國務院副總理何立峰通話。葛里爾強調，中國採取具體行動以全面落實過往承諾至關重要，特別是在美國農產品採購、稀土及其他關鍵礦產方面。

根據財政部發布摘要，貝森特當時在通話中表示，中國全面且立即落實在釜山做出的承諾至關重要，並對中國近期舉動表達關切。他強調，雙邊關係的持續進展，需取決於具體成果。

川習去年10月在韓國釜山舉行峰會並達成貿易休兵協議。

外電先前報導，根據協議，中國承諾在2026年及至2028年前，持續採購美國大豆。中國也同意暫停實施新的稀土出口管制措施，並對相關材料出口核發通用許可。

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