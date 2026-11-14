COP31／峰會焦點 假訊息阻擾 全球氣候政策遇反撲

美國川普政府連續第二年未派官方代表團出席聯合國氣候峰會，但美國地方領袖仍現身土耳其安塔利亞。明尼蘇達州長華茲（Tim Walz）十三日在峰會（ＣＯＰ31）會場短講時坦言「常覺得要先代表美國花一分鐘道歉」。但他也說，美國圍繞永續與氣候變遷的跨黨派合作沉寂約十年後，「正在強勢回歸」，「我希望國際社會認清，我們一點都沒有放慢腳步」。

聯合報及願景工程基金會長期關注氣候議題，連續第六年派採訪團全程參與氣候峰會。華茲說，世界需要美國在場，「因為我們是主要的溫室氣體排放國之一」，就算不在乎孩子能否呼吸乾淨空氣，光為了經濟也該加入，投資這些技術能賺大錢，不該讓錢集中在化石燃料產業。

華茲表示，有人認為不在全國層級推動就不值得做，「這不是真的」，市長們讓大家團結在一起，各州則是在背後支持。

不過，氣候假訊息與反撲（backlash）論述正影響各國氣候政策，成為今年關注焦點之一。德國ＧＦＺ永續研究所研究員貝薩利在峰會的一場論壇中表示，「反撲」指的是試圖拖延、削弱、延後或倒退氣候與永續政策的作為，近年隨極右派政黨崛起而加劇。

他舉例，德國前任政府二○二三年規定新裝暖氣須使用至少百分之六十五再生能源，但法案還沒在國會討論就曝光，被小報「圖片報」稱為「暖氣鐵鎚」，「巨額成本、綠色菁英」等說法隨之而來，讓這項規定今年被取消。

貝薩利坦言，成本確實是問題，但被過度誇大，例如報紙寫民眾得賣房子才裝得起熱泵；德國二○四五年要達到碳中和的目標雖沒變，「但達成目標的主要政策工具被大幅削弱」。真實擔憂與刻意操弄很難區分，溝通須及早，「負面論述一旦生根，就很難用事實反駁」。

巴西記者德熱蘇斯指出，許多人因氣候焦慮迴避災難新聞，改從社群媒體取得資訊，讓可靠的資訊更難觸及民眾。氣候傳播必須和民眾的生活、傳統知識連結，而不只是談排放數字。

專家建議，要破解這類訊息，不能只講大道理，更要從民眾關心的健康、工作和生活開銷談起。在美國鄉村從事環境衝突調解超過卅五年的美國俄勒岡州立大學教授沃克說，在支持川普的鄉村社區工作時，不一定會用「永續」這個詞，而是說「生計」；不說「公正轉型」，而是說「社區改善」。讓懷疑的人說自己的故事，比說教更有效。