COP31／觀察站／民間展場充滿活力 官方談判有氣無力

聯合國氣候峰會（ＣＯＰ31）第一周結束，今年逾九萬人報名，可望成有史以來人數最多的一屆，現場氣氛卻呈現「國家冷、民間熱」，人潮帶來熱烈的民間交流，但輪到各國展現態度的領袖峰會，主要碳排大國美、中沒來，過去領導氣候議題的歐洲領袖也幾乎缺席，展場攤位充滿活力，官方談判卻有氣無力。

氣候研究網站Carbon Brief統計，今年逾九點二萬人登記參加氣候峰會，超越歷年紀錄，不過，土耳其沒準備好迎接這麼多人，交通規畫不佳、運輸量能不足，談判代表和參與者怨聲載道。

參與峰會近廿年的與會者觀察，「大家已經談到煩了」，每年峰會都在談判文本上字斟句酌，讓各界無比厭煩。比起在談判桌斟酌文字，各方更在意怎麼落實與實踐，讓ＣＯＰ逐漸從官方談判的場合，轉變成民間交流的「氣候嘉年華」，今年尤其明顯。

官方談判失去動能，背後與地緣政治息息相關，可以從三股勢力觀察。首先是美國。美國是氣候資金最大金主，過去主導談判。自從去年不再參與ＣＯＰ，各國還在摸索這條路怎麼走下去。其次是歐洲。歐洲一向是氣候政策最大倡議者，但近年內憂外患，已經沒有餘力引領氣候議題。

最後是中國大陸。中國大陸近年在綠色能源技術與資金上進步神速，攪動全球綠能市場，卻遲遲沒有站出來當領頭羊，而是傾向鞏固「南南合作」的全球南方圈子。昨日消息傳出，經數月商議，中國排除主辦二○二八年ＣＯＰ33的可能，讓不少人失望。

地緣政治氣氛轉變，走一趟國家館展區就能感受到。新加坡連兩年拿下國家館進場門面；「美國館」不見蹤影，只剩角落兩處「非官方」陣地。第二周談判，沒大國帶頭下，ＣＯＰ31能交出什麼成績，將是檢驗這套多邊機制還有多少能耐的關鍵。